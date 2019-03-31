Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 103Açılan Sandık Oranı : % 66,88Kullanılan Oy : 26.393Geçerli Oy : 25.813Katılım Oranı : % 77,59PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,69.447AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,59.421CHPMEHMET ARSLAN% 24,986.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 103
Açılan Sandık Oranı : % 66,88
Kullanılan Oy : 26.393
Geçerli Oy : 25.813
Katılım Oranı : % 77,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,69.447
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,59.421
CHPMEHMET ARSLAN% 24,986.447
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,25323
DİĞER% 0,4103
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0922
BTPHASAN ERGİN% 0,0718
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0615
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0513
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,024
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 50
Katılım Oranı : % 83,7


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 44,21840
AK PARTİUĞUR TİMUR% 25,89492
MHPASIM SOYDAN% 13,79262
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,68260
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,7433
DİĞER% 0,5310
DPEBRU KARAOĞLU% 0,112
BTPİRFAN ERPER% 0,051
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141
DİĞER% 0,9821
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:52 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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