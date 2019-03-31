Bartın Son
25 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 110Açılan Sandık Oranı : % 71,43Kullanılan Oy : 28.159Geçerli Oy : 27.515Katılım Oranı : % 77,85PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6510.083AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4210.022CHPMEHMET ARSLAN% 24,96.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|110
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 71,43
|Kullanılan Oy
| :
|28.159
|Geçerli Oy
| :
|27.515
|Katılım Oranı
| :
|% 77,85
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,65
|10.083
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,42
|10.022
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 24,9
|6.852
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,38
|379
|DİĞER
|% 0,37
|103
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,09
|24
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,07
|19
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,06
|16
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,05
|13
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 62,5
|Katılım Oranı
| :
|% 83,92
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 43,78
|1.077
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 26,95
|663
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 14,31
|352
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 12,85
|316
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 1,54
|38
|DİĞER
|% 0,41
|10
|BTP
|İRFAN ERPER
|% 0,08
|2
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,08
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 43,69
|142
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 34,46
|112
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 20
|65
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 1,54
|5
|DİĞER
|% 0,31
|1
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,19
|1.203
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 40,07
|858
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,91
|41
|DİĞER
|% 0,98
|21
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,79
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA
Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama
MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller