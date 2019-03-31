Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

25 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 110Açılan Sandık Oranı : % 71,43Kullanılan Oy : 28.159Geçerli Oy : 27.515Katılım Oranı : % 77,85PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6510.083AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4210.022CHPMEHMET ARSLAN% 24,96.

Bartın Son, System.String[]
MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 110
Açılan Sandık Oranı : % 71,43
Kullanılan Oy : 28.159
Geçerli Oy : 27.515
Katılım Oranı : % 77,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,6510.083
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4210.022
CHPMEHMET ARSLAN% 24,96.852
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,38379
DİĞER% 0,37103
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0924
BTPHASAN ERGİN% 0,0719
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0616
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0513
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 62,5
Katılım Oranı : % 83,92


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 43,781.077
AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,95663
MHPASIM SOYDAN% 14,31352
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 12,85316
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,5438
DİĞER% 0,4110
BTPİRFAN ERPER% 0,082
DPEBRU KARAOĞLU% 0,082
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141
DİĞER% 0,9821
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:07 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Oy Sayma İşlemine Başlanmasının Ardından CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'tan İlk Açıklama MHP Lideri Bahçeli'nin Sandığından CHP Adayı Mansur Yavaş Çıktı CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.3.2019 20:32:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Son
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]