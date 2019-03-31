Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

3 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 74,68Kullanılan Oy : 29.417Geçerli Oy : 28.748Katılım Oranı : % 77,87PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6110.525AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4810.487CHPMEHMET ARSLAN% 24,857.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 115
Açılan Sandık Oranı : % 74,68
Kullanılan Oy : 29.417
Geçerli Oy : 28.748
Katılım Oranı : % 77,87


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,6110.525
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4810.487
CHPMEHMET ARSLAN% 24,857.145
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,4403
DİĞER% 0,36103
BTPHASAN ERGİN% 0,0925
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0824
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0617
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0515
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 68,75
Katılım Oranı : % 83,59


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 44,171.174
AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,98717
MHPASIM SOYDAN% 14,07374
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 12,83341
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,4338
DİĞER% 0,3810
BTPİRFAN ERPER% 0,082
DPEBRU KARAOĞLU% 0,082
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141
DİĞER% 0,9821
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA

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