Bartın Son
3 dakika önce
MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 74,68Kullanılan Oy : 29.417Geçerli Oy : 28.748Katılım Oranı : % 77,87PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,6110.525AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,4810.487CHPMEHMET ARSLAN% 24,857.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|115
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 74,68
|Kullanılan Oy
| :
|29.417
|Geçerli Oy
| :
|28.748
|Katılım Oranı
| :
|% 77,87
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,61
|10.525
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,48
|10.487
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 24,85
|7.145
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,4
|403
|DİĞER
|% 0,36
|103
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,09
|25
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,08
|24
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,06
|17
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,05
|15
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 68,75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 44,17
|1.174
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 26,98
|717
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 14,07
|374
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 12,83
|341
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 1,43
|38
|DİĞER
|% 0,38
|10
|BTP
|İRFAN ERPER
|% 0,08
|2
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,08
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 43,69
|142
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 34,46
|112
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 20
|65
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 1,54
|5
|DİĞER
|% 0,31
|1
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,19
|1.203
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 40,07
|858
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,91
|41
|DİĞER
|% 0,98
|21
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,79
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:22 Kaynak: AA
Saadet Partisi'nin Ordu Adayı İdris Naim Şahin Sandıkta Umduğunu Bulamadı
Antalya'nın Muratpaşa İlçesinde Sandıktan "BEŞİKTAŞK" Yazılı Oy Pusulası Çıktı
İşte Yarışın Başa Baş Geçtiği İller
CHP İstanbul Adayı İmamoğlu'nun Sandığından CHP Çıktı