Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 77,27Kullanılan Oy : 30.427Geçerli Oy : 29.752Katılım Oranı : % 77,78PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,5710.880AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3210.807CHPMEHMET ARSLAN% 25,087.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 119
Açılan Sandık Oranı : % 77,27
Kullanılan Oy : 30.427
Geçerli Oy : 29.752
Katılım Oranı : % 77,78


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,5710.880
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3210.807
CHPMEHMET ARSLAN% 25,087.463
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,37409
DİĞER% 0,35103
BTPHASAN ERGİN% 0,0926
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,0824
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0720
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0516
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,014
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 82,9


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 44,231.289
AK PARTİUĞUR TİMUR% 27,87812
MHPASIM SOYDAN% 13,86404
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 12,11353
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,4141
DİĞER% 0,3410
DPEBRU KARAOĞLU% 0,13
BTPİRFAN ERPER% 0,072
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,61


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,191.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,07858
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9141
DİĞER% 0,9821
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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