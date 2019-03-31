Bartın Son
1 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 119Açılan Sandık Oranı : % 77,27Kullanılan Oy : 30.427Geçerli Oy : 29.752Katılım Oranı : % 77,78PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,5710.880AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3210.807CHPMEHMET ARSLAN% 25,087.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|119
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 77,27
|Kullanılan Oy
| :
|30.427
|Geçerli Oy
| :
|29.752
|Katılım Oranı
| :
|% 77,78
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,57
|10.880
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,32
|10.807
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 25,08
|7.463
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,37
|409
|DİĞER
|% 0,35
|103
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,09
|26
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,08
|24
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,07
|20
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,05
|16
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,01
|4
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 82,9
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 44,23
|1.289
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 27,87
|812
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 13,86
|404
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 12,11
|353
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 1,41
|41
|DİĞER
|% 0,34
|10
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,1
|3
|BTP
|İRFAN ERPER
|% 0,07
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 43,69
|142
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 34,46
|112
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 20
|65
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 1,54
|5
|DİĞER
|% 0,31
|1
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,19
|1.203
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 40,07
|858
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,91
|41
|DİĞER
|% 0,98
|21
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,79
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:38 Kaynak: AA
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