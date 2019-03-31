Bartın Son

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MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 130Açılan Sandık Oranı : % 84,42Kullanılan Oy : 33.307Geçerli Oy : 32.506Katılım Oranı : % 77,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3811.827MHPCEMAL AKIN% 36,3711.824CHPMEHMET ARSLAN% 25,178.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|130
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 84,42
|Kullanılan Oy
| :
|33.307
|Geçerli Oy
| :
|32.506
|Katılım Oranı
| :
|% 77,95
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 36,38
|11.827
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,37
|11.824
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 25,17
|8.182
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,4
|455
|DİĞER
|% 0,34
|111
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,1
|32
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,09
|28
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,07
|22
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,06
|19
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,02
|6
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 75
|Katılım Oranı
| :
|% 83,82
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 43,74
|1.289
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 27,55
|812
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 13,71
|404
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 13,1
|386
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 1,39
|41
|DİĞER
|% 0,34
|10
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,1
|3
|BTP
|İRFAN ERPER
|% 0,07
|2
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 43,69
|142
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 34,46
|112
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 20
|65
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 1,54
|5
|DİĞER
|% 0,31
|1
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,14
|1.203
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 40,27
|863
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,96
|42
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,79
|17
|DİĞER
|% 0,79
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA
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