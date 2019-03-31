Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

40 dakika önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 130Açılan Sandık Oranı : % 84,42Kullanılan Oy : 33.307Geçerli Oy : 32.506Katılım Oranı : % 77,95PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3811.827MHPCEMAL AKIN% 36,3711.824CHPMEHMET ARSLAN% 25,178.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 130
Açılan Sandık Oranı : % 84,42
Kullanılan Oy : 33.307
Geçerli Oy : 32.506
Katılım Oranı : % 77,95


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 36,3811.827
MHPCEMAL AKIN% 36,3711.824
CHPMEHMET ARSLAN% 25,178.182
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,4455
DİĞER% 0,34111
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,132
BTPHASAN ERGİN% 0,0928
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0722
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0619
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,026
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,82


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 43,741.289
AK PARTİUĞUR TİMUR% 27,55812
MHPASIM SOYDAN% 13,71404
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,1386
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,3941
DİĞER% 0,3410
DPEBRU KARAOĞLU% 0,13
BTPİRFAN ERPER% 0,072
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,141.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,27863
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9642
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
DİĞER% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 09:23 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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