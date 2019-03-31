Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

1 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 97,4Kullanılan Oy : 38.737Geçerli Oy : 37.803Katılım Oranı : % 78,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,5313.808AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,6713.486CHPMEHMET ARSLAN% 25,589.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 150
Açılan Sandık Oranı : % 97,4
Kullanılan Oy : 38.737
Geçerli Oy : 37.803
Katılım Oranı : % 78,24


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,5313.808
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,6713.486
CHPMEHMET ARSLAN% 25,589.669
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,52574
DİĞER% 0,28106
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1350
BTPHASAN ERGİN% 0,138
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0831
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0830
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,0311
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,62


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 44,221.706
AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,881.037
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,74530
MHPASIM SOYDAN% 13,66527
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,0942
DİĞER% 0,2610
BTPİRFAN ERPER% 0,083
DPEBRU KARAOĞLU% 0,083
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,141.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,27863
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9642
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
DİĞER% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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