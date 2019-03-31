Bartın Son

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MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 150Açılan Sandık Oranı : % 97,4Kullanılan Oy : 38.737Geçerli Oy : 37.803Katılım Oranı : % 78,24PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,5313.808AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,6713.486CHPMEHMET ARSLAN% 25,589.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|154
|Toplam Seçmen
| :
|50.817
|Açılan Sandık
| :
|150
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 97,4
|Kullanılan Oy
| :
|38.737
|Geçerli Oy
| :
|37.803
|Katılım Oranı
| :
|% 78,24
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|CEMAL AKIN
|% 36,53
|13.808
|AK PARTİ
|YUSUF ZİYA ALDATMAZ
|% 35,67
|13.486
|CHP
|MEHMET ARSLAN
|% 25,58
|9.669
|SAADET PARTİSİ
|MUHAMMED EMİN TİTİZ
|% 1,52
|574
|DİĞER
|% 0,28
|106
|DSP
|NİLÜFER AKBAL
|% 0,13
|50
|BTP
|HASAN ERGİN
|% 0,1
|38
|DP
|GÜRHAN ERYOL
|% 0,08
|31
|TKP
|GÖZDE DEMİRAL
|% 0,08
|30
|SONER ÇETİN
|SONER ÇETİN
|% 0,03
|11
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
AMASRA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 82,62
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|RECAİ ÇAKIR
|% 44,22
|1.706
|AK PARTİ
|UĞUR TİMUR
|% 26,88
|1.037
|İYİ PARTİ
|LEVENT GÜLBEZER
|% 13,74
|530
|MHP
|ASIM SOYDAN
|% 13,66
|527
|SAADET PARTİSİ
|CELAL VAKİT
|% 1,09
|42
|DİĞER
|% 0,26
|10
|BTP
|İRFAN ERPER
|% 0,08
|3
|DP
|EBRU KARAOĞLU
|% 0,08
|3
KURUCAŞİLE
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 33,33
|Katılım Oranı
| :
|% 83,29
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET ZİHNİ SAYIN
|% 43,69
|142
|CHP
|NERGİZ KARTAL
|% 34,46
|112
|MHP
|SİNAN ÖZEKİN
|% 20
|65
|İYİ PARTİ
|MEHMET AKSU
|% 1,54
|5
|DİĞER
|% 0,31
|1
ULUS
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 90
|Katılım Oranı
| :
|% 87,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HASAN HÜSEYİN UZUN
|% 56,14
|1.203
|CHP
|ÇETİN SELÇUK ARSLAN
|% 40,27
|863
|MHP
|SEVGİ ÜNAL
|% 1,96
|42
|SAADET PARTİSİ
|BAYRAM TAŞÇI
|% 0,79
|17
|DİĞER
|% 0,79
|17
|BTP
|RECEP ÖZKAN
|% 0,05
|1
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:09 Kaynak: AA
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