Son Dakika Haberleri: Bartın Son

Bartın Son

2 saat önce

MERKEZToplam Sandık : 154Toplam Seçmen : 50.817Açılan Sandık : 154Açılan Sandık Oranı : % 100Kullanılan Oy : 39.712Geçerli Oy : 38.760Katılım Oranı : % 78,15PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPCEMAL AKIN% 36,2214.039AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,6713.824CHPMEHMET ARSLAN% 25,749.

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MERKEZ

Toplam Sandık : 154
Toplam Seçmen : 50.817
Açılan Sandık : 154
Açılan Sandık Oranı : % 100
Kullanılan Oy : 39.712
Geçerli Oy : 38.760
Katılım Oranı : % 78,15


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPCEMAL AKIN% 36,2214.039
AK PARTİYUSUF ZİYA ALDATMAZ% 35,6713.824
CHPMEHMET ARSLAN% 25,749.975
SAADET PARTİSİMUHAMMED EMİN TİTİZ% 1,55600
DİĞER% 0,41158
DSPNİLÜFER AKBAL% 0,1351
BTPHASAN ERGİN% 0,0935
DPGÜRHAN ERYOL% 0,0933
TKPGÖZDE DEMİRAL% 0,0832
SONER ÇETİNSONER ÇETİN% 0,0313
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.

AMASRA

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 82,85


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPRECAİ ÇAKIR% 44,221.703
AK PARTİUĞUR TİMUR% 26,931.037
İYİ PARTİLEVENT GÜLBEZER% 13,76530
MHPASIM SOYDAN% 13,68527
SAADET PARTİSİCELAL VAKİT% 1,2247
BTPİRFAN ERPER% 0,083
DPEBRU KARAOĞLU% 0,083
DİĞER% 0,031
KURUCAŞİLE

Açılan Sandık Oranı : % 33,33
Katılım Oranı : % 83,29


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET ZİHNİ SAYIN% 43,69142
CHPNERGİZ KARTAL% 34,46112
MHPSİNAN ÖZEKİN% 2065
İYİ PARTİMEHMET AKSU% 1,545
DİĞER% 0,311
ULUS

Açılan Sandık Oranı : % 90
Katılım Oranı : % 87,73


PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHASAN HÜSEYİN UZUN% 56,141.203
CHPÇETİN SELÇUK ARSLAN% 40,27863
MHPSEVGİ ÜNAL% 1,9642
SAADET PARTİSİBAYRAM TAŞÇI% 0,7917
DİĞER% 0,7917
BTPRECEP ÖZKAN% 0,051

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, MHP, Güncel
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