Bartın standı EMITT'te ilgi gördü - Son Dakika

Bartın'ın, bu yıl 24'üncüsü düzenlenen EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda etkin şekilde tanıtıldığı bildirildi.

Bartın Valiliği'nden yapılan açıklamada, İstanbul TÜYAP'ta düzenlenen EMITT fuarının, ülkenin en önemli turizm organizasyonlarından biri olduğu ve Bartın standıyla bölge tanıtımının yapıldığı belirtildi.

Fuarda, Bartın'ın tarihi, turistik ve kültürel değerlerinin yanında trekking, yaban hayatı gözleme, av turizmi gibi aktivitelerin de öne çıkarıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan EMITT İstanbul Turizm Fuarı'nda, yeni iş olanakları ve turizm endüstrisindeki tüm yenilikler görücüye çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açılışı gerçekleşen fuara, Bartın Valisi Sinan Güner, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, İstanbul'daki Bartın sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve Bartınlı hemşehrilerimiz katıldı. Fuarda, Bartın standında, bölge tanıtımı etkin şekilde yapılıyor, ilimizi keşfetmek isteyenlere başta Amasra Salatası, gözleme, baklava ve su böreği olmak üzere yöresel yiyecekler ile tarihi, turistik ve kültürel değerler anlatılıyor. Fuarda, yine Küre Dağları Milli Park Müdürlüğü de bölgenin doğal güzelliklerini ve folklorik değerlerini ziyaretçilere aktarma fırsatı buluyor."