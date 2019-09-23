Son Dakika Haberleri: Bartın su tankeri eve çarptı
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Bartın su tankeri eve çarptı

48 dakika önce

Su tankeri eve çarptıBartın'da freni patlayan su dolu tanker, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Su tankeri eve çarptı

Bartın'da freni patlayan su dolu tanker, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı.

Kaza dün saat 23.00 sıralarında Orduyeri Mahallesi'nde meydana geldi. Bartın'da 'kavşak suyu' olarak bilinen doğal kaynak suyunu mahallelerdeki vatandaşlara taşıyan 74 AC 302 plakalı belediyeye ait tanker, depodan su aldıktan sonra freni patladı. Su tankeri, yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Evde yaşayanlar korku yaşarken, tanker vinç yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bartın su tankeri eve çarptı

Bartın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 03:14 Kaynak: DHA
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