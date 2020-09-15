Bartın Tabipler Odası'ndan uyarı - Son Dakika

Bartın Tabip Odası Başkanı Ahmet Çatı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede vatandaşların gerekli hassasiyeti göstermesini istedi.

Çatı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkede koronavirüs salgınının artarak devam ettiğini ve başta sağlık çalışanları olmak üzere her gün insanların anne, baba, kardeş, çocuk veya bir yakınını kaybettiğini belirtti.

Vatandaşların gerekli duyarlılığı göstermediği takdirde kaybedilen canların artacağını ifade eden Çatı, şunları kaydetti:

"Bu nedenle, halkımızı kurallara uymaya davet ediyoruz. Biz sağlık çalışanları olarak hastalarımızın tedavisi için her türlü bilimsel tedaviyi uygularken halkımız da başta maske, sosyal mesafe ve hijyen kuralları olmak üzere gereken duyarlılığı göstermelidir. Yetkililerse bilimsel veriler ışığında plan ve programlar yapıp ilgili tüm kesimlerin katılımıyla etkin tedbirleri uygulamaya koymalıdır."