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Bartın tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

52 dakika önce

Tarihi lahitin içinde yemek pişirdilerAyhan ACARAMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahitin içinde tencere ile yemek pişirildi.

Tarihi lahitin içinde yemek pişirdiler

Ayhan ACARAMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, Roma Dönemi'ne ait lahitin içinde tencere ile yemek pişirildi. Durumu görüp, fotoğrafını çekenler, sosyal medyada paylaşarak, tepki gösterdi.

Roma, Bizans, Ceneviz ve Osmanlı dönemlerine ev sahipliği yapan Amasra Kalesi, 15 Nisan 2013'te, Dünya Miras Merkezi'nce, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' adıyla UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alındı. 3 bin yıllık tarihi geçmişe sahip ilçede, Amasra Müze Müdürlüğü'nün bahçesinde yer olmadığı için 15 yıl önce Kum Mahallesi'ndeki yürüyüş yoluna konulan Roma dönemine ait lahitlerde tencere ile yemek pişirildi. Alevin rüzgarla sönmemesi için lahitin içine konulan tencere ve ocağı görenler, fotoğrafını çekip, sosyal medyada paylaşarak duruma tepki gösterdi. İki hafta önce de aynı yol üzerinde bulunan bir lahit kapağına ve mezarına siyah sprey boya ile 'Gülay' yazılmış, ve bu olay da tepki toplamıştı.

GÖRÜ

-Amasra detay

-Muhabir anons

-Lahitin görüntüsü

-Tarihi lahitin üzerine yeni yazılan yazılar

-Vatandaşlardan tepki röp.

Süre 1.58 Boyut 218 MB

Haber-Kamera Ayhan ACARBARTIN,(DHA)

Amasra, Bartın, Roma, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 02:51 Kaynak: DHA
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