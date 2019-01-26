Bartın TOKİ Konutlarında Kura Çekilişi Heyecanı

Bartın TOKİ konutlarında kura çekilişi heyecanıBaşbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kura çekilişlerine devam ediyor.

Bartın TOKİ konutlarında kura çekilişi heyecanı



Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), yurt genelinde hayata geçirdiği projelerinde, hak sahiplerini belirlemek amacıyla gerçekleştirdiği kura çekilişlerine devam ediyor. TOKİ Bartın'ın Ulus ilçesi'nde de kura çekilişi heyecanı yaşandı.



Kura çekim törenine Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş, Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve hak sahipleri katıldı.



ULUS'DA 320 KONUT YAPILDI



Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende konuşan Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin Uzun, 'TOKİ ve Belediyemizin işbirliği ile 320 dairelik inşaatının kura çekimi var. Şu anda daireler yüzde 90 tamamlandı. Bütün vatandaşlarımız çok heyecanlı. Bizler de bunun için büyük özveriyle çalıştık. TOKİ konutlarımızla ilçemizin çehresi değişti ve yeni bir vizyon kazanmış oldu. Bu hizmette emeği geçen Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'a ve TOKİ yetkililerimize teşekkürlerimizi sunuyorumö dedi.



HAK SAHİPLERİ KURA İLE BELİRLENDİ



Çok sayıda başvuru yapan vatandaşların kura çekilişine katıldığı projede yer alan evlerin yeni hak sahipleri yapılan kura çekilişi ile belirlenmiş oldu. Bazı vatandaşların isimleri okunduğunda büyük heyecan yaşadığı görüldü. İlk kurayı Ulus Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş ile Ulus Belediye Başkanı Hasan Hüseyin belirledi. Kurada ismi çıkan Mehmet Ali Kibar ve Zeynep Elmacı olarak çıktı.



Bu arada noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde, 3 oda 1 salon 88 konut ve 2 oda 1 salon 233 konut için toplam 320 hak sahibi belirlenmiş oldu.

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