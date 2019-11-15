Bartın toplara yenilmeyen kale, ağaç köklerinin tehdidi altında

Toplara yenilmeyen kale, ağaç köklerinin tehdidi altında

UNESCO geçici miras listesinde yer alan Amasra Kalesi'nde surların içindeki ağaçların kökleri, kale taşlarına zarar veriyor. Savaşlara göğüs geren kale duvarları kök salan ağaçlar nedeniyle yerinden oynayarak, yıkılma tehlikesi yaşıyor. Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, ağaçların özel bir ilaçla diplerine enjekte edilerek kurutulacağını söyledi.

2015 yılının Temmuz ayında, 'Ceneviz Ticaret Yolu'nda Akdeniz'den Karadeniz'e Kadar Kale ve Surlu Yerleşimleri' olarak UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'ne alınan Amasra Kalesi Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden günümüze kadar geldi. Kale surlarında zaman zaman küçük tadilatlar ve restorasyonlar yapıldı. Karadeniz'in dalgalarından dolayı surların altındaki kayaların yıkılmasıyla tehdit altında olan Amasra Kalesi şimdi de üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaçlar ve kökleri nedeniyle yıkılma riski yaşıyor. Büyük ve Küçük liman, Kaleiçi ve Boztepe mahallelerini kapsayan 2 kilometre uzunluğundaki kale surlarında büyüyen ağaçlar duvarları tehdit ediyor.

Tarihi kalede doğal olarak yetişen sarmaşıkların yanı sıra yabani otlar, incir ve defne ağaçları, kale taşlarını yerinden oynatmasının yanında düşürmeye de başladı. Özellikle kale surlarının Kaleiçi ve Boztepe mahallelerindeki surların üzerinde ve yanlarında büyüyen ağaç kökleri, sayısız savaşlardan sapasağlam çıkan kalenin duvarlarındaki taşları yerinden oynatarak, bozulmasına neden oluyor. Kaleiçi mahallesindeki Cenova armaları, kartal ve öküz başı benzeri figürlü taşları ve Ortaçağ savunma sistemlerinin belirli ölçüde korunabildiği yapısıyla tarihi eserler arasında özgün örnek oluşturan Amasra Kalesi'nin surlarında çok sayıda ağaç yetişiyor. Zaman zaman Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Belediye tarafından devasa boyutlara ulaşan ağaçların kimyasal yöntemlerle köklerine özel ilaç enjekte edilmesine rağmen, taşların içindeki topraklardan dolayı yeniden filizlenen ağaçlar büyümeye devam ediyor. Kemere köprüsünün Boztepe mahallesine girişindeki surların üzerinde büyüyen incir ağaçlarının köklerinin yeraltından ilerleyerek, evlerin temellerine kadar ulaştığı biliniyor. Öte yandan, Boztepe mahallesindeki surların tamamını da sarmaşıklar kapladı.

TEKNİK HEYET GELDİ, KALE ONARIMI BAŞLAYACAK

Amasra Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol, Amasra Kalesinin 3 bin yıldan daha önce bir tarihe sahip olduğunu belirterek, 'Kültür ve Turizm Bakanlığından bir heyet geçtiğimiz günlerde ilçemize gelerek, incelemelerde bulundu. Gereken teknik analizler yapıldı. En kısa sürede kalemizin tahrip olan yerleri aslına uygun olarak tadilatına başlanacaktır.' dedi.

İNCİR AĞAÇLARINI KÖKLERİNE ÖZEL İLAÇ ENJEKTE EDİLECEK

Kaymakam Gürbüzerol kale surlarında büyüyen ağaçlarla ilgili olarak, 'Kalemizin surlarında bulunan bitki ve ağaç temizliği de başlayacak. Surlarda büyüyen ağaçlar ise rüzgarla yada kuşların ağızlarından düşen tohumlarla büyüdüğünü söyleyebiliriz. Özellikle surlarda büyüyen incir ağaçlarının kurutması çok zor olacak. Ama biz bununla mücadele için de bilim adamlarından görüşler aldık. Bunun sonucunda zirai ilaçları bu ağaçların köklerine enjekte edilecek. Tabi bu işlem sürekli olacak ve her yıl bahar aylarında bu işlemi yapacağız. Bu ağaçlar maalesef kale taşlarının içinde olduğu için zarar veriyor. Yapılacak çalışmalardan sonra güzel bir görünüme bürünecek.' diye konuştu.