Bartın TSO heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika
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Bartın TSO heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

07.06.2022 17:00
Bartın TSO heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'a hayırlı olsun ziyareti

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Yılmaz Tunç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Bartın TSO'dan yapılan açıklamaya göre, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası heyeti, AK Parti Grup Başkanvekili görevine getirilen Tunç'u TBMM'deki makamında ziyaret etti.

Bartın TSO Başkanı Halil Balık, Tunç'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında kolaylık ve başarı diledi.

Ortak paydanın Bartın'ın gelişimi ve kalkınması olduğunu belirterek ilin ticari hacminin gelişmesi, büyümesi için oda yönetimi olarak her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışmaya hazır olduklarını ifade eden Balık, destek ve misafirperverliğinden dolayı Tunç'a teşekkür etti.

Tunç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Ziyarette, TSO Meclis Başkanı Adem Akpürçek, Yönetim Kurulu Başkan yardımcıları Fatih Kanbur, Sami Karakaş, yönetim kurulu üyeleri İlker Yıldırım, Gülin Aldatmaz ile Oda Genel Sekreteri Ahmet İncekara da yer aldı.

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Kaynak: AA

Yılmaz Tunç, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın TSO heyetinden AK Parti Grup Başkanvekili Tunç'a hayırlı olsun ziyareti - Son Dakika

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