Son Dakika Haberleri: Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı Hayata Geçiyor

Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı Hayata Geçiyor

1 saat önce

Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı'nın tamamlanması için imzalar atıldı.

Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı Hayata Geçiyor, System.String[]
Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı'nın tamamlanması için imzalar atıldı.

Bartın'da Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanan protokol ile enerji sorunu sona erecek. Başkent EDAŞ faaliyet gösterdiği Bartın ilinde yer alan Bartın-Üniversite-Kozcağız Enerji Nakil Hattı'nın tamamlanması için çalışmalarına devam ediyor. Bartın Valiliği koordinesinde Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ve Başkent Elektrik Dağıtım A.Ş arasında imzalanan protokol ile çalışma için 1.200.000 TL'lik kaynak oluşturuldu. Üniversite ve Kozcağız Enerji Nakil Hattı İrtibat Projesi tamamlandığında, bölgeler şehrin ana kaynağından direkt olarak enerji alır hale gelecek ve hem üniversitenin hem de Küçük Sanayi Sitesi'nin enerji arz güvenliği en üst düzeye çıkacak. Ayrıca bu proje ile 15.000 abonenin bulunduğu Kozcağız Beldesi'ne şehrin temel elektrik kaynağından direkt olarak enerji sağlanmasının yanı sıra, 85 köy trafosu için alternatif bir besleme hattı sağlanmış olacak. Projenin tamamlanmasıyla köylerdeki enerji arz güvenliğinin sağlanması açısından büyük yol kat edilmiş olacak. Projenin 2019 yatırım programı ile başlayıp en kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor. - BARTIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

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