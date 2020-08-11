Bartın Üniversitesi 4 ülkeden gençleri ağırlayacak - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje ile 4 ülkeden gönüllü gençlere ev sahipliği yapacak.

Erasmus Gençlik Projeleri Koordinatörü Ahmet Abalı, hazırlanan proje kapsamında İtalya, Polonya, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelecek öğrencilerin üniversitedeki 54 öğrenci kulübünün etkinliklerine katılacağını söyledi.

Bartın'da birer aylık süreçlerle ağırlayacakları gençlere belirledikleri etkinlik programları kapsamında hem Bartın'ı ve üniversiteyi tanıtacaklarını, hem de gönüllülük ve dayanışma bilinci aşılayacaklarını ifade eden Abalı, şunları söyledi:

"Avrupa Dayanışma Programı kapsamında üniversite gençlerimizin başvurup yurt dışına hareketlilik sağlayacağı yeni proje fırsatlarını da yakın dönemde sunacağız. Gençlerimiz, ev sahipliği projemiz olan 'Hoş Geldin Gönüllülük' projemiz kapsamında şehrimize yurt dışından gelecek gençlere gönüllü mentorlük yapabilir. Bunun için de Türkiye Ulusal Ajansı ile yapılacak sözleşmenin ardından duyurularımız 'erasmus.bartin.edu.tr' internet sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan yayınlanacaktır."