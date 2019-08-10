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Bartın Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde buluştu

27 dakika önce

Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi ailesi bayramlaşma töreninde buluştu, System.String[]
Bartın Üniversitesi akademik ve idari personeli Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma töreninde bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi Ağdacı Kampüsü Konferans Salonu Fuaye Alanında gerçekleştirilen bayramlaşma törenine Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Sedat Yazıcı ve Prof. Dr. Selman Karayılmazlar ile akademik ve idari personel katıldı.

Törene katılanlarla bir süre sohbet eden Rektör Uzun, personelin bayramını tebrik ederek, birlik ve beraberlik içerisinde nice güzel günler geçirmelerini temenni etti.

Oldukça samimi bir ortamda geçen bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Uzun, "Doğanın bize verdiği eşsiz güzellikler içerisinde yer alan üniversitemiz; öğrencisi, akademik ve idari personeliyle çok büyük bir ailedir. Bu büyük aile tüm bileşenleriyle bölgemizin ve ülkemizin kalkınması için büyük gayret göstermekte, geleceğimize değer katmaktadır. Bu düşüncelerle Bartın Üniversitesi ailesi ve Bartınlı vatandaşlarımız olmak üzere herkesin bayramını en içten duygularımla kutluyor, sevgi, huzur ve mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum." dedi. - BARTIN
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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 05:35 Kaynak: İHA
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