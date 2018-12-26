Bartın Üniversitesi Akademik Kadrosunu Güçlendiriyor

Bartın Üniversitesi, yeni ataması yapılan 4'ü profesör, 5'i doçent olmak üzere 9 yeni atama ile akademik kadrosunu güçlendirdi.

Bartın Üniversitesi, yeni ataması yapılan 4'ü profesör, 5'i doçent olmak üzere 9 yeni atama ile akademik kadrosunu güçlendirdi.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, bünyesinde 8 fakülte, 2 yüksekokul ve 3 meslek yüksekokulu yer alan Bartın Üniversitesinde akademik kadro yapılan yeni atamalarla takviye edildi.



Son olarak Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Handan Ucun Özel, Bartın Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kaya, İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Şaban Esen ile Prof. Dr. Mahmut Bozan profesörlük kadrolarına atandı.



Ayrıca, Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer Çevik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yaşar Öz, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Öztürk ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meliha Köse ise doçentlik kadrolarına atamaları yapıldı.





Atamaları gerçekleşen öğretim üyelerini tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şunları kaydetti:



"Sürekli iyileşme anlayışıyla kendimizi her gün geliştiriyor, geleceğe sağlam adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda, daha nitelikli gençler yetiştirmeyi hedeflediğimiz Üniversitemizde, akademik kadromuzu her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Öğretim elemanlarımızla bir yandan eğitim-öğretim faaliyetlerimize devam ederken diğer yandan da üniversitemizi bilgi üreten bir fabrika haline dönüştürüyoruz. Bu düşüncelerle ataması gerçekleştirilen öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum."

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