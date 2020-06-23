Bartın Üniversitesi, "Çevrimiçi Tanıtım Günleri"nde tanıtıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Çevrimiçi Tanıtım Günleri'ne katılarak, aday öğrencilerle bir araya geldi.

Bartın Üniversitesi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan adaylara yönelik gerçekleştirilen Çevrimiçi Tanıtım Günleri'nde tanıtıldı.

Milli Eğitim Uzmanı Yasin Elçi moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, soruları cevaplandırdı.

Uzun, Bartın Üniversitesi'nin öğrencilerine bilimsel, kültürel ve sosyal alanlarda ayrıcalıklı imkanlar sunduğunu söyledi.

Öğrencilerin verecekleri kararla iyi bir öğrenimin yanı sıra aynı zamanda hayatlarının en güzel günlerini tarihi, kültürel ve muhteşem doğasıyla ülkenin nadide şehirlerinden biri olan Bartın'da geçireceklerini ifade eden Uzun, "Unutmayın ki Bartın Üniversitesi, öğrenim gördüğünüz yıllar boyunca hedeflerinize ulaşmanız için hep yanınızda olacağı gibi mezuniyet sonrasında da sizleri yalnız bırakmayacaktır. Geleceğinizi belirlemek için atacağınız bu önemli adımda sizleri Bartın Üniversitesi'nin bir öğrencisi ve ailemizin bir üyesi olarak görmekten memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kariyer planlaması doğrultusunda tavsiyelerde bulunulan etkinlikte, Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemi de vurgulandı.