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Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

15.12.2021 15:27
Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye'de 10, dünyada 189'uncu sırada yer aldı.

Bartın Üniversitesi, yükseköğretim kurumlarının yeşil ve sürdürülebilirlik açısından değerlendirildiği Green Metric (Yeşil Ölçüm) sıralamasında Türkiye'de 10, dünyada 189'uncu sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, "Yeşil Üniversiteler 2021" sıralamasında dünya genelinde 956 yükseköğretim kurumu arasında Türkiye'den 71 üniversite yer aldı.

Bartın Üniversitesi, sıralamada Türkiye'de 10, dünyada 189'uncu oldu.

Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, her anlamda nitelikli üniversite hayatı sunmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, çevre bilincini geliştirmeye yönelik uygulama ve çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.

"Sürdürülebilir Yeşil Kampüs" çalışmaları kapsamında sürdürdükleri çalışmaların sonuçlarını görmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Uzun, "Bu başarıyı tüm bileşenlerimizle gösterdiğimiz gayretlerin sonucu olarak görüyorum. Alt ve üst yapı yatırımlarımız, verimlilik artışına yönelik çabalar, sıfır atık konusunda gösterilen hassasiyet ve çevre eğitimleri başta olmak üzere birçok alanda koyduğumuz hedefleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Her geçen gün daha iyiye ulaşma azmi ve gayretiyle bu başarılarımızın artarak devam edeceğine yürekten inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Uzun, çalışmaları kapsamında birçok yeniliği hayata geçirdiklerini belirterek, şu bilgileri paylaştı:

"Sürdürülebilir peyzaj uygulamalarımız kapsamında yağmur sularının biriktiği doğal gölet oluşturduk. Bu göletimiz, kampüsümüze kattığı güzelliğin yanı sıra çim alanlarımızın ve ağaçlarımızın sulanmasında da kullanılıyor. Böylece bir yandan tasarruf sağlarken, diğer yandan da ekolojik dengeyi korumuş oluyoruz. Öte yandan, 'Milli Ağaçlandırma Günü' ve 'Geleceğe Nefes' seferberliği kapsamında her yıl onlarca fidan ve ağacı toprakla buluşturuyoruz. Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde kaynaklarımızı korumak, atıklarımızı kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve gelişmiş dünya bırakmak için büyük gayret gösteriyoruz."

Uzun, üniversitelerinin 2019'da Türkiye'deki 43 üniversite arasında 16, dünyadaki 780 üniversite arasında 348, 2020'de ise Türkiye'deki 56 üniversite arasında 11, dünyadaki 912 üniversite arasında 269'uncu olduğunu sözlerine ekledi.

Bartın Üniversitesi, Üniversite, Türkiye, Kampüs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi dünyanın en yeşil kampüsleri arasında yer aldı - Son Dakika


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