Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi en etkili yayınlar arasında yer aldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD), TR Dizin tarafından 1459 dergi arasında etki faktörü (impact factor) üzerinden yapılan sıralamada 6'ncı, eğitim fakültesi dergileri arasında ise 3'üncü sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından hazırlanan TR Dizin'in kapsamını oluşturan ulusal bilimsel dergilerin 2019-2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık etki faktörleri (impact factor) kamuoyu ile paylaşıldı.

Veri tabanında taranan dergilerde yayınlanan makalelerin aldığı atıf durumu ile ilgili sayısal veriler değerlendirildiğinde, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 1459 dergi arasında etki faktörü en yüksek 6. yayın oldu. Eğitim fakülteleri dergileri arasında ise BÜEFAD 3'üncü sırada yer almayı başardı.

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Editörü Öğretim Üyesi Burcu Şentürk, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin (BÜEFAD), Eğitim Fakültesi tarafından çevrim içi yayımlanan, açık erişime sahip, ücretsiz, uluslararası hakemli bir dergi olduğunu söyledi.

Şentürk, "2012 yılında yayım hayatına başlayan BUEFAD, 2018 yılında tüm makalelerini İngilizce ve Türkçe dillerinde tam metin olarak yayımlamaya başlamış, 2020 Şubat sayısı ile birlikte ise sadece İngilizce tam metin yayımlamaya başlamıştır. BUEFAD; Ulakbim TR Dizin, Index Copernicus, Proquest, EBSCOhost, Citefactor, Open Academic Journal Index, Sosyal Bilimler Atıf Dizininde (SOBIAD) ve Türk Eğitim İndeksi tarafından dizinlenmektedir." dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da her günün bir önceki günden daha iyi olması için Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleriyle büyük gayret gösterdiklerini belirterek, "Bu kapsamda ulusal ve uluslararası yayın sayımızı her geçen gün arttırırken, bilimsel üretkenliğimize değer katacak çalışmaları da başarıyla sürdürüyoruz. Bu düşüncelerle bilimsel anlamda önemli bir kazanım elde ettiğimiz dergilerimizin yayınlanmasında emek veren ve çalışmalarıyla geleceğimize değer katan tüm yol arkadaşlarımızı tebrik ediyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.