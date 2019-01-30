Bartın Üniversitesi Gagauzya'da 'Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü' Açılmasına Destek Verdi

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin, Moldova-Gagauzya'da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için destek verdi.

Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin, Moldova-Gagauzya'da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için destek verdi. Bölüme önümüzdeki akademik yılda ilk öğrenciler alınacak.



Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin, Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu aracılığıyla gittiği Moldova-Gagauzya'da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için destek verdi. Dr. Öğretim Üyesi Şahin gösterdiği yoğun gayret neticesinde göreve başladıktan kısa bir süre sonra Komrat Devlet Üniversitesi Milli Kültür Fakültesinde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü açmayı başardı. İlk öğrencilerini önümüzdeki akademik yılda alacak olan bölüm, 30 öğrenciyle eğitim ve öğretime başlayacak.



TİKA bölümün kurulmasına destek verdi



Tüm sınıf ve ofis malzemelerinin Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından karşılanan bölüme ait ilk sınıfın açılışı gerçekleştirildi. Türk Edebiyatı'nın önemli isimlerinden Hamdullah Suphi Tanrıöver'in adının verildiği sınıfın açılışına Türkiye'nin Kişiev Büyükelçisi Gürol Sökmensüer, Komrat Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sergey Zaharia, TİKA Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu ve üniversite mensupları katıldı.



Gagauzya'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nün açılmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin, "Üniversitemiz Türk Dili ve Edebiyat Fakültesi ile Gagauzya'da açılan bölüm arasındaki işbirliği devam edecek olup önümüzdeki dönem öğrenci ve öğretim üyesi değişim programları hayata geçirilecektir." dedi.



"Yurt dışında daha iyi tanıtılmamıza vesile olacaktır"



Gösterdiği gayretten dolayı Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin'i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Üniversite olarak uluslararasılaşma hedeflerimiz arasında yer alan çalışmalarda; ülkemizin geleceğine değer katmak için uluslararası projeler üretmenin, öğrenci ve öğretim elemanı değişiminin yanında böyle somut neticeleri de görmek bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Fen Fakültesi'nden akademisyenlerimiz Pakistan Goverment College Lahore Üniversitesi (GCU) iş birliğiyle gerçekleştirdiği proje kapsamında, atık bitkilerden biyoetanol üretmek için çalışmalar yürütürken; Edebiyat Fakültesi'ndeki bir hocamız da Moldova-Gagauzya'da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması için destek veriyor. Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz dünyanın farklı ülkelerinde çalışmalar yürütüyor, geleceğimiz için yeni tecrübeler ediniyor. Aynı zamanda Üniversitemizde öğrenimlerine devam eden 19 farklı ülkeden öğrencilerimiz de geleceğe yürüyüşümüzde bize 'yol arkadaşlığı' yapıyor. Bu düşüncelerle; Türk dilinin öğrenilmesi, kültürümüzün ve Türkiye'nin daha iyi tanıtılması noktasında gösterdiği gayret neticesinde Gagauzya'da Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün açılmasına vesile olan Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin'i tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." dedi.



YÖK sağladığı burs imkanıyla destek veriyor



Rektör Uzun, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) yurt dışındaki Türkoloji programlarına destek vermek üzere "YÖK-Türkoloji" burs programını hayata geçirdiğini de hatırlatarak "Yükseköğretim Kurulumuz, Türkoloji programının bulunduğu ülkelerde üniversiteye geçiş çağındaki gençlere yönelik olarak 'Türkoloji Sizi Çağırıyor' sloganıyla başlattığı bu programla, yurt dışındaki üniversitelerde bulunan Türkolojileri güçlendirmek ve bu programlara başarılı gençleri hedeflemiştir. Bu noktada Üniversitemiz Dr. Öğretim Üyesi Kürşat Şamil Şahin'in girişimleriyle Moldova-Gagauzya'da bulunan Komrat Devlet Üniversitesi'nde Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün de 'YÖK-Türkoloji' bursu kapsamında olması bizleri sevindirdi. Önümüzdeki akademik yılda 30 öğrenciyle başlayacak bu bölümde en başarılı 5 öğrenciye, gerekli şartları sağlaması durumunda, YÖK tarafından öğrenimi boyunca yılda 12 ay burs verilerek desteklenebilecek. Bu doğrultuda bizlere olan destekleri ve yükseköğretim sistemimize sunduğu katkılarından dolayı YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK üyelerimize şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu. - BARTIN

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