Bartın Üniversitesi ikinci elektrikli otomobilini üretti

Bartın Üniversitesi öğrencilerinin bir yıllık çalışması sonucu yüzde 100 yerli üretilen elektrikli otomobil "Gökbörü" pistlerdeki yerini aldı.

Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden 16, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden ise iki öğrenciden oluşan ekip, geçen yıl TÜBİTAK'ın yarışmalarından büyük başarı elde eden "Çeşm-i Cihan" isimli elektrikli otomobilin ardından çalışmalarını sürdürdü.

Bilim ve Teknoloji Kulübü Akademik Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu başta olmak üzere öğretim elemanlarından destek alan öğrenciler, aracın motoru, mekanik parçaları ve kalıbı dahil tüm aksamlarını kendileri üretti.

Bartın Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan otomobil, TÜBİTAK tarafından 18-19 Eylül'de yapılacak Elektrikli Araçlar Yarışı'na (Efficiency Challenge Electric Vehicle) katılacak.

Kulüp Başkanı Umut Kayabaşı, düzenlenen törende, Kocaeli Körfez Pisti'nde 2018'deki yarışların hemen ardından yeni projeleri için çalışmaya başladıkların ve ilk olarak TÜBİTAK'ın belirlediği kriterler doğrultusunda proje taslağını oluşturduklarını söyledi.

Projenin kabul edilmesiyle çalışmaya başladıklarını ifade eden Kayabaşı, "Yaz tatili de dahil olmak üzere bir yıl boyunca durmadan çalıştık. Bir yılın sonunda üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Sayın Orhan Uzun olmak üzere hocalarımızın büyük desteğiyle 18 arkadaşımızla 'Gökbörü'yü piste indirmeyi başardık. Bu noktada Valiliğimiz başta olmak üzere birçok dış paydaşımızdan da destek aldık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki yarışlarda güzel sonuçlar alacağız." ifadesini kullandı.

- "Öğrencilerimiz, geleceğimiz için önemli adımlar atıyor"

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da emeği geçen öğrencileri ve ona destek veren öğretim elemanlarını tebrik ederek, Bilim ve Teknoloji Kulübü öğrencilerinin büyük bir heyecanla başladıkları yolculuklarına devam ettiklerini anlattı.

Üniversitemizin ilk elektrikli aracı "Çeşm-i Cihan" ile kendilerini gururlandıran öğrencilerin bir yıllık bir gayret sonucunda, ilk günki heyecanla, ikinci araçlarını ürettiklerini anlatan Uzun, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında yüreklendirerek, yerli ve milli olanı teşvik etme noktasında gösterdikleri gayret dolayısıyla TÜBİTAK Başkanımız Prof. Dr. Hasan Mandal'a şükranlarımı sunuyorum."

TÜBİTAK Başkanı Mandal da öğrencileri ve projeye destek veren öğretim elemanlarını tebrik etti.

Rektör Uzun'a öğrencilere olan teşvikinden dolayı teşekkür eden Mandal, "Gökbörü" projesiyle ilgili bilgi alarak proje ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.