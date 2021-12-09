Bartın Üniversitesi ile Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi ile Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi arasında eğitim, bilim, sanat, spor ve kültürel alanları kapsayan iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun ile Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar tarafından imzalanan protokol kapsamında eğitim, proje, araştırma, kütüphane imkanları başta olmak üzere birçok konuda iş birliğine gidilecek.

Bartın Üniversitesi tarafından Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesinin ihtiyaç duyacağı alanlarda hizmet içi eğitim, eğitim altyapısının iyileştirilmesi, öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi ve zenginleştirilmesi noktasında destek verilecek. Seminer ve projelerin geliştirilmesi konusunda çalışmaların yapılacağı süreçlerde öğretim elemanları tarafından uzmanlık desteği sağlanacak.

Rektörü Uzun, yaptığı açıklamada, kamu-üniversite iş birliği kapsamında Bartın'dan başlayarak ülkenin gelişimine değer katmayı hedeflediklerini belirtti.

Yüksek bir sorumluluk anlayışıyla geleceğin mimarları olarak gördükleri öğrencilere destek olduklarını vurgulayan Uzun, "Bu doğrultuda imzaladığımız protokolle Bartın Hasan Sabri Çavuşoğlu Fen Lisesi öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek programlar yürüteceğiz." ifadesini kullandı.