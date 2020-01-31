Bartın Üniversitesi ile PTT arasında indirim protokolü - Son Dakika

Bartın Üniversitesi ile PTT arasında imzalanan protokolle üniversite personeli ve öğrenciler kargo hizmetinden indirimli olarak yararlanabilecek.



Bartın Üniversitesi ile PTT arasında üniversite personeli ve öğrencilerin kargo gönderilerinin taşıma ve tesliminde indirim sunan bir protokol imzalandı. Senato odasında gerçekleştirilen toplantıya PTT Bartın Başmüdür Vekili Özcan Pamuk ile beraberindeki heyet katıldı. İmzalanan protokol ile Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencileri PTT Kargo hizmetlerinden Türkiye'nin her yerinden indirimli bir şekilde yararlanabilecekler. Buna ek olarak Kutlubey Yerleşkesinde hizmete açılan 'PTTMATİK' sayesinde de hem personel hem de öğrenciler maaş çekimi, fatura tahsilatı, para yatırma-çekme, HGS bakiye yükleme gibi birçok işlemden ücretsiz faydalanacak. Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yapılan ikili anlaşmanın üniversite personeli ve öğrencilerin hayatını kolaylaştırmaya yönelik önemli bir adım olduğunu belirterek, protokolün hayata geçirilmesinde başta PTT Bartın Başmüdür Vekili Özcan Pamuk olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.



"İhtiyaçlara yanıt veriyoruz"



Rektör Uzun, "Üniversitemiz yıldan yıla artan öğrenci sayısı ile birlikte fiziki gelişimini de sürdürmektedir. Bu gelişim sürecinde öğrenci ve personelimizin ihtiyaçlarını uygun olarak düzenlemeler yapıyor, yeni anlaşmalar imzalıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda PTT ile yaptığımız anlaşma personelimiz ve öğrencilerimiz için çok faydalı olacaktır. Kargo hizmetine ek olarak 2019 yılı içerisinde Kutlubey Yerleşkesinde hizmete açılan PTT ATM'si de hem personel hem de öğrencilerimizin birçok ihtiyacına cevap vermektedir. Verdikleri tüm hizmetlerden dolayı PTT Bartın Başmüdür Vekili Özcan Pamuk ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum" dedi.



PTT Bartın Başmüdür Vekili Özcan Pamuk Bartın Üniversitesinin hızlı gelişimi ve elde ettiği başarılardan gurur duyduklarını belirterek, "Bartın Üniversitesi personeli ve öğrencilerine Ağdacı Yerleşkesinde açtığımız şubede önemli derecede indirimden yararlandırıyoruz. Ayrıca Kutlubey Yerleşkesinde de bir ATM hizmete sunduk. İmzaladığımız bu protokolle indirimlerin ve hizmetlerin devamını sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Orhan Uzun'a teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - BARTIN