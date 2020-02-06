Bartın Üniversitesi 'IV. Ar-Ge Proje Pazarı' başvuruları başladı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği 'Ar-Ge Proje Pazarı' için başvurular "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresinden alınmaya başlandı.



Bartın Üniversitesi'nin 'Benim de bir fikrim var' sloganıyla yola çıktığı bölgenin en önemli organizasyonlardan biri olan 'Ar-Ge Proje Pazarı' için başvurular başladı. Geçtiğimiz yıl 33 farklı il ve yurt dışından gönderilen 204 projenin sergilenerek, proje sahiplerinin sektör temsilcileriyle bir araya getirildiği etkinlik için "projepazari.bartin.edu.tr" internet adresi üzerinden başvuru yapılabiliyor. Kamu-Üniversite-Sanayi iş birliğinin en güzel örneğinin sergilendiği organizasyon kapsamında başvurular 12 Nisan 2020 Pazar gününe kadar devam edecek.



"En iyi proje fikirleri ödüllendirilecek"



'Ar-Ge Proje Pazarı' 21-22 Nisan 2020 tarihlerinde Bartın Üniversitesi, Kutlubey Kampüsünde gerçekleştirilecek ve iki gün sürecek olan etkinlikte, en iyi projeleri toplamda 20 bin TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor.



Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Sorumlusu ve Organizasyon Başkanı Doç. Dr. Abdullah Cahit Karaoğlanlı araştırmacıların, girişimcilerin, bilim insanlarının ve üniversite öğrencilerin yanı sıra lise öğrencilerinin de etkinlik kapsamında 13 ana tema ve toplamda 61 farklı kategoride fikirlerini ortaya koyarak, başvuru yapabileceklerini söyledi.



Etkinliğin temaları belirlenerek, yayımlandı



Bartın Üniversitesi "IV. Ar-Ge Proje Pazarı" etkinliğinin temaları da belirlenerek "projepazari.bartin.edu.tr" adresinden yayımlandı. Etkinlikte yer alan Ana temalar şu şekilde: Akıllı Teknolojiler, Mühendislik Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Malzeme Teknolojileri, Kimya Teknolojileri, Sağlık Bilimleri, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Çevre, Orman, Tarım ve Gıda Teknolojileri, Filyos Yatırım Havzasına Yönelik Projeler, İslam Bilim Tarihi Objelerinin Tasarımı, Bartın Üniversitesi ve Yerleşkesine Yönelik Uygulama Projeleri, Liseler Kategorisi ve Diğer Alanlar



"'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ediyoruz"



Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, katılımın ücretsiz olduğu Bartın Üniversitesi 'IV. Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğine 'Benim de bir fikrim var' diyen herkesi davet ederek, etkinliğin araştırmacılar, bilim insanları ve üniversite öğrencilerinin dışında lise öğrencilerinin de geleceğin teknolojileri üzerine çalışmalarını sergileme ve sektör temsilcileriyle bir araya gelmeleri için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.



"Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmaya devam ediyoruz"



'Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğinin dördüncüsünü düzenlemekten büyük bir heyecan ve gurur duyduklarını ifade eden Rektör Uzun, "Ülkemizin yerli teknoloji atağına katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Ar-Ge Proje Pazarı'nın dördüncüsünü gerçekleştirecek olmanın sevincini yaşıyoruz. Ar-Ge ve yenilik bilincinin yaygınlaşması, proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması, örnek projelerin sergilenmesi ve ödüllendirilmesi, finansman ve altyapı sıkıntısı ile gerçekleştirilemeyen önemli projelerin ilgili kişi ve kuruluşlar ile buluşturulması hedefine yönelik gerçekleştirilecek olan organizasyonumuzda Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşümüne katkı sunuyoruz" dedi.



"Bölgemize odaklanarak, geleceğimize değer katıyoruz"



'Ar-Ge Proje Pazarı' etkinliğiyle alanında uzman bilim insanları ve sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak kategorilerin belirlendiğini kaydeden Rektör Uzun, "Yükseköğretim Kurulumuz (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan Bartın Üniversitesi'nin 'Filyos Yatırım Havzası' odağındaki 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanında gerçekleştirilen projeler alanında yetkin akademisyenler ve iş insanlarından oluşan jüri tarafından değerlendirmeye alınacak. Kararlı adımlarla tüm bileşenlerimizle üzerinde durduğumuz bu alan doğrultusunda sunulacak yeni fikirleri de heyecanla bekliyoruz. İnanıyorum ki gerçekleştirilecek etkinliğimizle birlikte 13 ana temada verilen kategorilerde sunulan projelerle ilgili sektör temsilcilerinin de dikkatini çekecek ve projelerin yüksek katma değerli ürünlere dönüşümü gerçekleştirilebilecektir" diye konuştu. - BARTIN