Bartın Üniversitesi, Karadeniz Ereğli'de yoğun ilgi gördü
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 'Üniversite Tercih Fuarı'nda katılan Bartın Üniversitesi'nin standı yoğun ilgi gördü.
Zonguldak Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:39 Kaynak: İHA
'ın Ereğli ilçesinde gerçekleştirilen 'Üniversite Tercih Fuarı'nda katılan Bartın Üniversitesi
'nin standı yoğun ilgi gördü. Karadeniz
Ereğli'de Evim Martı Eğitim Kurumları'nca gerçekleştirilen 'Üniversite Tercih Fuarı'nda Bartın Üniversitesi öğretim elemanları aday öğrencilerin sorularını cevapladı. Bu yıl tercih yapacak öğrencilere bilgi veren öğretim elemanları, tercih yaparken dikkat edilmesi gereken hususları anlattı.
Bartın'daki kaliteli eğitim ortamı, güvenli şehir ve konaklama imkanlarının önemine de vurgu yapıldığı fuarlarda, tüm öğrenciler Bartın Üniversitesi'ne davet edildi. - BARTIN
Nissan 10 binden fazla çalışanını işten çıkarmayı planlıyor Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın oyuncusu Murat Eken koltuk değneğiyle yürürken görüntülendi Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'ye 2 yeni isim Adnan Oktar suç örgütüne yönelik iddianame