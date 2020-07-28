Bartın Üniversitesi'nde 10 programa daha öğrenci alınacak - Son Dakika

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda 9 yeni programa önümüzdeki akademik yılda ilk defa, bir programa ise yeniden öğrenci alınacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan 9 yeni programın açılmasına ve bir programa ise yeniden öğrenci alımına ilişkin başvuru kabul edildi. Böylece Edebiyat Fakültesi'nde Bilgi ve Belge Yönetimi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ise Engelli Bakım ve Rehabilitasyon ile Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri programına ilk defa öğrenci alınacak. Fen Fakültesi Biyoteknoloji programına ise 2020-2021 Akademik Yılı'nda yeniden öğrenci alınacak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bitmeyen bir gayretle üniversite bünyesinde nitelikli bölümler açılarak eğitim-öğretim yapılanmasını geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirme konusunda tüm paydaşların da görüşlerini alarak, oluşturdukları stratejiler üzerinden gayret gösterdiklerini ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"Bu çabalarımız neticesinde büyük bir aile olarak gördüğümüz üniversitemiz, her geçen gün büyüyor ve kararlı adımlarla geleceğe yürüyor. Hep daha iyisini hedeflediğimiz ve sürdürülebilir bir gelişim gösterdiğimiz üniversitemizde, yeni programlarımızda yetişecek insan kaynağı ile yaşadığımız yerden başlayarak ülkemize değer katmayı hedefliyoruz. Birbirini besleyen önlisans, lisans ve lisansüstü programlar ile oluşturulan bütünlüklü bir yapı içerisinde niteliği de arttırmaya çaba gösteriyoruz. Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin dinamiklerine odaklanarak geleceğe kararlı adımlarla yürüyoruz. Bu doğrultuda başarıyı hedefleyen tüm öğrencilerimizi Bartın Üniversitesi'ne, bu büyük ailenin bir bileşeni olmaya davet ediyorum."