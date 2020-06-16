Bartın Üniversitesi'nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı başarıyla tamamlandı

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim dersleri 2 bin 497 yıl sonu sınavının başarıyla gerçekleştirilmesiyle tamamlandı.

Bartın Üniversitesi'nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı başarıyla tamamlandı, System.String[]

Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim dersleri 2 bin 497 yıl sonu sınavının başarıyla gerçekleştirilmesiyle tamamlandı. Sınavlar boyunca 14 bin 618 öğrenci tarafından uzaktan eğitim sisteminde 367 bin 840 işlem yapıldı.


Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle eğitim-öğretimin sekteye uğramaması için tüm hazırlıklarını tamamlayan Bartın Üniversitesi'nde 23 Mart 2020 Pazartesi günü başlayan uzaktan eğitim derslerinin ardından yıl sonu sınavlar da başarıyla tamamlandı.


30 Mayıs 2020 Cumartesi günü başlayıp, 12 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanan sınavlara 14 bin 618 öğrenci katıldı. Öğrenciler günde ortalama 18 bin 855 defa giriş yaptıkları sistem üzerinden 2 hafta boyunca 367 bin 840 işlem gerçekleştirdi. Yıl sonu sınavlarını gerçekleştiren 471 öğretim elemanı ise 14 gün boyunca 3 bin 517 defa uzaktan eğitim sistemine girerek ölçme-değerlendirme işlemlerine katıldı.


17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi


Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde (23 Mart-29 Mayıs 2020) öğretim elemanları tarafından 30 bin 120 defa sisteme giriş yapılırken; öğrenciler ise bu süre içerisinde yaklaşık 1 milyon defa sistem üzerinden ders işlemlerini gerçekleştirdi. Bu süre içerisinde öğretim elemanları günde 590 defa, öğrenciler ise 19 bin 607 defa sistem üzerinden işlem gerçekleştirdi.


Ayrıca ders dönemi boyunca 471 öğretim elemanı tarafından 17 bin 737 sanal sınıfta dersler canlı olarak işlendi. Bu süreçte binlerce video ile doküman paylaşıldı ve yine binlerce aktiviteyle eğitim-öğretim süreci en verimli hale getirilmeye çalışıldı.


Ortak zorunlu dersler için çevrimiçi sınavlarda büyük başarı gösterildi


Ortak zorunlu dersler olan Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için yıl sonu sınavları da çevrimiçi olarak gerçekleştirilerek başarıyla tamamlandı. Türk Dili dersi için yüzde ~ 94, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için yüzde ~ 96 ve Yabancı Dil dersi için ise yüzde ~ 98 oranında bir katılımın sağlandığı sınavlarda toplamda 11 bin 647 öğrenci yer aldı.


Süreç katılımcı bir anlayışla yönetildi


Uzaktan eğitim sistemine yaklaşık 1 milyon defa giriş yapan 14 bin 618 öğrenci ise derslere Türkiye'nin 81 ilinden ve farklı ülkelerden katıldı. Katılımcı bir anlayışla yönetilen Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecindeki tüm kararlar, akademik ve idari insan kaynağı ile birlikte öğrencilerin de görüşleri alınarak verildi.


Eğitim-öğretim sürecinde olduğu gibi ölçme-değerlendirme türleri ve dağılımı noktasında anketler ve görüşmeler yapıldı. Yıl sonu sınav türleri ile ilgili ankete katılan 10 bin 236 öğrencinin yüzde 70'i sınavların çevrimiçi olmasını istedi. Tüm paydaşların görüşleri neticesinde uzaktan gerçekleştirilen 2 bin 497 yıl sonu sınavının bin 674'ü ödev, 524'ü çevrimiçi sınav, 67'si ödev/çevrimiçi sınav ve 232'si ise performans değerlendirmesi yapılarak puanlandırıldı.


Akıllı sistemler aracılığıyla eşit ölçme-değerlendirme kriterleri kullanıldı


Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla sanal sınıflarda canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde çevrimiçi sınavlar akıllı sistemler aracılığıyla yönetildi. Böylece konularına ve zorluk derecelerine göre her ders için oluşturulan soru havuzundan dağıtılan sorular, çevrimiçi olarak öğrencilere yöneltildi. Akıllı sistem aracılığıyla her öğrenci için dağıtılan sorularda eşit ölçme-değerlendirme kriterleri ön planda tutuldu.


"Paydaşlarımızla iletişimimiz kesintisiz sürdürüldü"


Pandemi Dönemi uzaktan eğitim sürecinde sık sık video konferans aracılığıyla öğrencilerle bir araya gelen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, öğrenciler ve ailelerin sağlık durumları hakkında bilgiler aldı.


Salgın tehdidi ilk ortaya çıktığı andan itibaren hızla hareket ederek gerekli önlemleri aldıklarını kaydeden Rektör Uzun, akademik ve idari insan kaynağı ile öğrencilerle iletişimlerinin kesintisiz olarak sürdürdüklerini ifade etti.


Rektör Uzun, "Pandeminin ortaya çıkması, dünyaya yayılımı ve ülkemizdeki ilk vakanın tespitine kadar çeşitli alanlarda bilgilendirmelerin yapıldığı Üniversitemizde, tüm bileşenlerimizle koordineli bir şekilde planlamalarımızı yaptık. Pandemi sürecine dair önemli kararlar alarak süreci en verimli şekilde bu güne ulaştırmak için büyük gayret sarf ettik. Öğrencilerimizin görüşlerini her zaman önemsedik. Eğitim-öğretim sürecinde olduğu gibi ölçme-değerlendirme türleri ve dağılımı noktasında da anketler ve görüşmeler yaptık. Tüm bu çalışmalarımız neticesinde süreci başarıyla tamamladık. Ortak geleceğimiz olan öğrencilerimiz için her zaman en iyisini diledik ve onlarla birlikte devam ettiğimiz bu yolculukta hep daha iyisi için çaba sarf ettik" dedi.


Rektör Uzun teşekkür etti


Zorlu bir süreci yeni yetkinlikler kazanarak geride bıraktıklarının da altını çizen Rektör Uzun, "Akademik ile idari insan kaynağı ve öğrencileriyle Bartın Üniversitesi ailesi içinde bulunduğumuz süreçte de büyük bir özveri göstererek, üniversitemizin farkını ortaya koydu. 17 bin 737 sanal sınıfta derslerin canlı olarak işlendiği ve binlerce aktivitenin yapılarak yine binlerce dokümanın paylaşıldığı süreci en verimli şekilde tamamlamanın yanında, farklı ölçme-değerlendirme türlerinde gerçekleştirilen çevrimiçi sınav süreçlerini de başarıyla geçtik. Diğer yandan ise bilimsel çalışmalarımızla üzerimize düşeni en iyi şekilde yapma gayretindeyiz. Salgınla mücadelede, Kovid-19 tanı kitinde kullanılan ve Kovid-19 için üretilecek ilaçların klinik deneylerinde kullanılacak enzimler üniversitemiz bilim insanlarının katkılarıyla üretilmektedir. 'Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları' alanındaki çalışmalarımızla birlikte sadece 2020 yılı Ocak ayından bu yana 16 ayrı projemiz desteklenmeye değer görüldü. Bu projelerden 7'si TÜBİTAK, 6'sı Bakanlıklar tarafından yürütülen programlar ve 3'ü ise BAKKA tarafından destek almaya hak kazandı. Bartın Üniversitesi ailesinin tüm bileşenleri başta bölgemiz olmak üzere ülkemize ciddi katma değerler üretmeye devam ediyor. Bu düşüncelerle 'Evde Kal Uzaktan Eğitim Al' anlayışıyla devam edilen bu süreci en iyi şekilde değerlendirmek için büyük çaba sarf ederek fedakarca çalışan idari ve akademik insan kaynağımız ile gösterdikleri ilgi ve özverilerinden dolayı öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca tüm süreçlerimizde olduğu gibi salgın günlerinde de bizleri yakından takip ederek, hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç'a ve YÖK Üyelerimize şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, 23 Mart, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.06.2020 05:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nde 2 bin 497 yıl sonu sınavı başarıyla tamamlandı - Son Dakika

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