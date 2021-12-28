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BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK - Son Dakika

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK

28.12.2021 12:17

BARTIN Üniversitesi'nin hazırladığı, TÜBİTAK'ın da desteklediği proje ile askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlayacak yeni zırh üretilecek.

BARTIN Üniversitesi'nin hazırladığı, TÜBİTAK'ın da desteklediği proje ile askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlayacak yeni zırh üretilecek. Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, "Projemizden eminiz. Ülkemiz son 10-15 yılda savunma sanayinde hızlı bir ivme yakaladı. Buna dahil olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Bartın Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök'ün 'TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı' kapsamında hazırladığı projeye destek verileceği açıklandı. 'Atık Sert Kesici Uçların Kullanımı ile Maliyet Etkili Yeni Bir Eklemeli Hibrid Kompozit Zırh Sistemi Üretimi ve Balistik Performansının Değerlendirilmesi' başlıklı proje ile askeri kara araçlarında zırh delici mermilere karşı balistik koruma sağlayacak yeni zırh üretilecek. Proje kapsamında zırh modelinin tasarımı, modellemesi, prototip imalatı ve balistik testlerinin yapılması hedefleniyor. Prof. Dr. Gök'ün yürüttüğü projeye; aynı üniversiteden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Küçük, Öğretim Üyesi Dr. Farshid Khosravi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'den Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Güden, İskenderun Teknik Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Günen ve Konya Teknik Üniversitesi'nden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Serdar Karakaş da çalışmaları ile destek olacak.

'PROJENİN BÜTÇESİ YAKLAŞIK 700 BİN TL'

Prof. Dr. Mustafa Sabri Gök, zırh delici mermilere karşı çalışma yapacaklarını belirterek, "Yaklaşık kalınlığı 10-15 milimetre olan çelik parçayı bu mermi delebilmektedir. 100-150 metre mesafeden atıldığı halde çeliğe muazzam zarar verebilmektedir. Bizim amacımız, böyle çeliklerin ürettiğimiz zırh yardımıyla delici mermiler tarafından delinmesinin önüne geçmektir. Yaklaşık 2-2,5 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorduk. Ön denemelerimizi yaptık ancak zırh delici mermiyi burada test etmemiz mümkün değildi. Bunu daha ileriye taşımak için TÜBİTAK'ın 1001 projesi haline getirerek, yaklaşık 700 bin TL bütçesi olan proje ile tam anlamıyla testlerimizi yaparak, zırhımızı üretebileceğiz" dedi.

'ZIRHLARI DAHA MUKAVEMETLİ HALE GETİRECEĞİZ'

Zırhları daha mukavemetli hala getireceklerini kaydeden Prof. Dr. Gök, "Ülkemizde üretilmekte olan hafif zıhlı araçlarımız var. Bunların zırhlarını daha da mukavemetli hale getirebileceğiz. Özellikle personelin daha emniyetli bir şekilde içerisinde seyahat edebilmesinin sağlamış olacağız. Bundan sonraki süreçte 3 yıllık bir zamanımız var. Bu zaman zarfında öncelikle bir tasarım yapmak istiyoruz. Tasarımımızı modelleme yöntemiyle analiz programlarıyla destekleyerek, minimum gayretle maksimum verimi elde etmek istiyoruz. Gerekli zırhımızı üretim gerekli testleri yaptıktan sonra savunma sanayimize sunmuş olacağız. Projemizden eminiz, ileride üniversitemiz adına da patentini almayı düşünüyoruz. Ülkemiz son 10-15 yılda savunma sanayinde hızlı bir ivme yakaladı. Buna dahil olmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK
BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK

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Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Bartın Üniversitesi, Mustafa Sabri, Öğretim Üyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BARTIN ÜNİVERSİTESİ'NDE ASKERİ ARAÇLAR İÇİN YENİ ZIRH ÜRETİLECEK - Son Dakika
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