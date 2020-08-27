Bartın Üniversitesi'nde genel kontenjanın yüzde 99'u doldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesinden YKS-2020 merkezi yerleştirme sonuçlarına göre, 75 programdan 69'unun yüzde 100, genel kontenjanların ise yüzde 99 oranında dolduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada göre, YKS-2020 merkezi yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla lisans kontenjanlarının yüzde 97'si, ön lisans kontenjanlarının ise yaklaşık yüzde 100'ü doldu. Bu sonuçlarla birlikte Bartın Üniversitesi'ne özel yetenek sınavlarının ardından katılacak öğrencilerle 3 bin 886 öğrenci kayıt yaptırmaya hak kazanırken, genel doluluk oranı ise yüzde 99'a ulaştı.

Ayrıca Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yapılan başvuru sonucunda bu akademik yılda ilk defa ve yeniden öğrenci alacak 4 programda da yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, bölgenin ve ülkenin ihtiyacı olan alanlarda ve birbirini besleyen bir anlayışla oluşturdukları öğrenim stratejisiyle geleceğe sağlam adımlarla yürüdüklerini söyledi.