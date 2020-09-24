Bartın Üniversitesi'nde hijyen ve sanitasyon çalışmaları - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede etkinliği arttırmak amacıyla hijyen ve sanitasyon politikası oluşturuldu.

Bartın Üniversitesi'nde, rektör Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarla azami tedbirlerin alınması konusunda bilgilendirmeler ve değerlendirmeler yapıldı.

Virüs tehlikesine karşı tedbirlerin arttırılmasıyla birlikte çalışmaların daha koordineli sürdürmesi amacıyla Bartın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sedat Yazıcı başkanlığında bir komisyon kuruldu.

Bartın Üniversitesinin Ağdacı, Kutlubey, Ulus ve Kurucaşile yerleşkelerindeki tüm bina ve birimlerde TSE 13811 "Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Belgesi" almak üzere Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Said Ceyhan başkanlığında da bir komisyon kurularak sürece dair kararlar alınarak, uygulamaya konuldu.

Komisyon çalışmaları kapsamında düzenlenen toplantılarda Bartın Üniversitesi'nin "Hijyen ve Sanitasyon Politikası" ile "Hijyen ve Sanitasyon Hedefleri" konularında stratejiler belirlendi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve YÖK koordinasyonunda tüm birimlerle koordineli bir şekilde gerekli önlemleri aldıklarını, akademik, idari personel ve öğrencilerin oluşturduğu Bartın Üniversitesi ailesini korumak için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.