Bartın Üniversitesi'nde ilk çevrimiçi ara sınavlar başarıyla tamamlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nde ilk çevrimiçi ara sınavlar başarıyla tamamlandı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde ilk çevrimiçi ara sınavlar başarıyla tamamlandı

6 saat önce

Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla günde 496 sanal sınıfta canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, ortak zorunlu dersler için çevrimiçi ara sınavlar 12 bin 100 öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Bartın Üniversitesi'nde ilk çevrimiçi ara sınavlar başarıyla tamamlandı, System.String[]

Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla günde 496 sanal sınıfta canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, ortak zorunlu dersler için çevrimiçi ara sınavlar 12 bin 100 öğrencinin katılımıyla başarıyla tamamlandı.


Yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla derslerin başarıyla sürdürüldüğü Bartın Üniversitesi'nde, 23 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında 7 bin 443 sanal sınıfta dersler (günde 496 canlı ders) canlı olarak işlendi. Bu tarih aralığında 471 öğretim elemanı tarafında ayrıca 12 bin 943 video (günde 682 video), 9 bin 132 doküman (günde 480 doküman) paylaşıldı ve 29 bin 518 aktivite (günde bin 553 aktivite) ile 14 bin 618 öğrenciye ulaşıldı. Ayrıca 23 Mart 2020-10 Nisan 2020 tarihleri arasında öğretim elemanları tarafından günde ortalama 850 defa sisteme giriş yapılırken; öğrenciler ise her gün ortalama 23 bin 750 defa sistem üzerinden ders işlemlerini gerçekleştirdi.


Uzaktan eğitim sistemi aracılığıyla sanal sınıflarda canlı derslerin işlendiği Bartın Üniversitesi'nde, ortak zorunlu dersler olan Türk Dili, Yabancı Dil ile Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri için ara sınavlar da çevrimiçi olarak gerçekleştirilerek, başarıyla tamamlandı. Konularına ve zorluk derecelerine göre her ders için 150 sorudan oluşan toplam 450 sorunun olduğu değerlendirme havuzundan dağıtılan sorular, çevrimiçi olarak öğrencilere yöneltildi. Akıllı sistem aracılığıyla her öğrenci için dağıtılan 20 soruda eşit ölçme-değerlendirme kriterleri ön planda tutuldu.


12 bin 100 öğrenci sınavı başarıyla tamamladı


Ortak zorunlu dersler için yapılan çevrimiçi sınavlara 12 bin 100 öğrenci katılım göstererek, sınavlarını sorunsuz bir şekilde tamamladı. Böylece Türk Dili dersi için yüzde 92, Yabancı Dil dersi için yüzde 93 ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi için ise yüzde 92 oranında bir katılım sağlandı.


"Bu günlerde el ele veremesek de el birliğiyle başaracağız"


Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Evde Kal Uzaktan Eğitim Al" anlayışıyla devam edilen bu süreci en iyi şekilde yönetmek için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, gösterdikleri gayret ve özveriden dolayı öğretim elemanları ile birlikte öğrencilere teşekkür etti.


Rektör Uzun, "Akademik insan kaynağımızın destekleri ve değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla 'Uzaktan Eğitim' derslerimiz sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda ortak zorunlu derslerimiz için gerçekleştirilen sınavlar da başarıyla tamamlandı. Sınavlara bir şekilde giremeyen öğrencilerimiz için ise hazırlıklarımız devam ediyor ve alternatifler değerlendiriliyor. Bu süreçten güçlenerek çıkacağımıza olan inancımızla el birliğiyle her şeyin üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu zorlu günleri evde kalarak ve gereken tüm tedbirleri alarak örnek bir tavır sergileyen öğrencilerimize, özveriyle çalışan öğretim elemanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Bizleri yakından takip ederek, hep daha iyisi için teşvik eden YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK Üyelerimize ise şükranlarımı sunuyorum" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs, 23 Mart, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 04:13 Kaynak: İHA

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