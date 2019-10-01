Bartın Üniversitesi'nde uyum etkinlikleri

Bartın Üniversitesi'nde kayıt yaptırarak ilk derslerine giren öğrenciler için uyum etkinlikleri düzenlendi.

Bartın Üniversitesi'nde yer alan 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulda ilk derslerine giren öğrencilere üniversitenin yapısı ve olanakları anlatılarak, şehir hakkında bilgi verildi.

Her gün farklı bir fakülte veya yüksekokulda gerçekleştirilen etkinliklerde akademik personel tarafından öğrenciler eğitim ve öğretim stratejileri hakkında bilgilendirildi.

Ayrıca öğrencilere öğrenci bilgi sistemi, üniversitede başarıyla sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi', Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER), Uzaktan Eğitim Merkezi ile yurt dışı öğrenim ve staj olanakları konuları da aktarıldı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversiteyi kazanarak ilk derslerine giren öğrencilere başarı diledi.