Bartın Üniversitesi'nde 'Uyum Etkinlikleri' tamamlandı

Bartın Üniversitesi'nde bu yıl kayıt yaptırarak ilk derslerine giren öğrenciler için 'Uyum Etkinlikleri' düzenlendi.



Bartın Üniversitesi'nde yer alan 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu ve bir yüksekokulda yeni başlayan öğrencilerin üniversiteye ve çevreye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak için 'Uyum Etkinlikleri' düzenlendi. 23 Eylül Pazartesi günü ilk derslerine giren öğrencilere yönelik yapılan tanıtımlar, bir hafta boyunca devam etti. Etkinlerde, üniversitenin yapısı ve olanakları anlatılarak, şehir hakkında bilgiler verildi.



Her gün farklı bir fakülte veya yüksekokulda gerçekleştirilen etkinliklerde akademik personel tarafından öğrenciler eğitim ve öğretim stratejileri hakkında bilgilendirildi. Ayrıca öğrencilere; öğrenci bilgi sistemi, üniversitede başarıyla sürdürülen 'Sıfır Atık Projesi', Rektörlük İletişim Merkezi (RİMER), Uzaktan Eğitim Merkezi ile yurt dışı öğrenim ve staj olanakları konuları da aktarıldı.



Rektör Uzun başarılar diledi



Bartın Üniversitesi'ni kazanarak ilk derslerine giren öğrencilere başarılar dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Yaptıkları tercihlerle 'Bartın Üniversitesi ailesine' katılma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. En temel önceliğimiz olan öğrencilerimizin tamamına 'hoş geldiniz' diyorum. Artık bu büyük ailenin bir üyesi olan öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetleriyle birlikte sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerle de gelişimleri öncelenecektir. Üniversitemizde, söz sahibi gençler yetiştirme hedefiyle öğrencilerimize, ERASMUS, Mevlana ve Farabi programları kapsamında yurt dışı ve yurt içinde anlaşmalı üniversitelerde eğitimlerinin bir bölümünü görme fırsatını sunuyoruz. Ayrıca öğrencilerimize yüksek lisans ve doktora programlarını da şimdiden düşünmelerini öneriyoruz." dedi. - BARTIN