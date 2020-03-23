Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

6 saat önce

Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.

Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.

Bartın Üniversitesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 17 bini aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime geçildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Orman Fakültesinde bulunan Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kullanılan "akıllı sınıf"tan öğrencilere seslendi.

Tüm öğrencilerin içinde bulunulan zor dönemde ülkeye örnek olacak bir hassasiyet gösterdiğini belirten Uzun, öğrencilerin, evlerinde kalarak fedakarca çalışan sağlıkçılara destek verdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu süreçte öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversitenin, bugün 17 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olduğunu aktaran Uzun, şöyle devam eti:

"'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edeceğimiz bu süreci, alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve siz değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibarıyla değişime ayak uydurmanın, başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ile mezunlarının mensubu olduğu Bartın Üniversitesi ailesi, geleceğe yönelik kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Bizler burada sizler için gece gündüz çalışıyoruz, sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız."

Uzun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve bazılarıyla bir süre sohbet ederek derslerinde başarı diledi.

Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı

Bartın Üniversitesi, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:26 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi
Kocaeli'de 3 saatte sonuç veren korona virüs test kiti üretildi Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı
Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Sağlık çalışanlarının performans ödemeleri 3 ay tavandan yapılacak         
21:05
Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı Ev karantinasını ihlal eden bir kişi, aracıyla gezerken polis ekipleri tarafından yakalandı         
17:33
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı         
16:30
İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi İspanya'da koronavirüs hastaları yatak kalmadığı için acı içinde öksürerek yerde tedavi edilmeyi bekledi         
15:55
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü Koronavirüsün hızlı yayılmasına sebep olan 'süper bulaştırıcı'ların sırrı çözüldü         
11:04
Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum Bilim Kurulu Üyesi Türkiye-İtalya kıyaslamalarına son noktayı koydu: İtalya'dan daha kötü olacağımızı düşünmüyorum         
10:07
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum         
10:00
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Londra'da 18 yaşındaki bir genç koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti         
09:10
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz'den koronavirüse karşı 4 öneri         
08:31
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu Duştan hemen önce paylaştı! Cesur model Didem Soydan'dan bornozlu yatak pozu         
16:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:56:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]