Bartın Üniversitesi'nde uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

Bartın, Kocaeli, Karabük ve Sakarya'daki üniversitelerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) alınan karar doğrultusunda uzaktan eğitim süreci başladı.

Bartın Üniversitesinde koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen bir haftalık aranın ardından 17 bini aşkın öğrenci ve 536 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime geçildi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Orman Fakültesinde bulunan Uzaktan Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kullanılan "akıllı sınıf"tan öğrencilere seslendi.

Tüm öğrencilerin içinde bulunulan zor dönemde ülkeye örnek olacak bir hassasiyet gösterdiğini belirten Uzun, öğrencilerin, evlerinde kalarak fedakarca çalışan sağlıkçılara destek verdiğini ifade etti.

Kendilerinin de bu süreçte öğrencileri geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalıştıklarını vurgulayan Uzun, "Uzaklaştıkça yakınlaşıyor ve aramızdaki mesafeleri gönül bağımızla geleceğe olan inancımızla kapatıyoruz." dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın önderliğinde oluşturulan vizyon doğrultusunda çalışmalarını sürdüren üniversitenin, bugün 17 bini aşkın öğrencisine uzaktan eğitim verecek gerekli altyapı ve donanıma sahip olduğunu aktaran Uzun, şöyle devam eti:

"'Evde Kal, Uzaktan Eğitim Al' sloganıyla devam edeceğimiz bu süreci, alanında yetkin akademik insan kaynağımızın destekleri ve siz değerli öğrencilerimizin özverili duruşuyla faydaya dönüştürmeyi hedefliyoruz. İçinde bulunduğumuz durum ve yaşadığımız çağ itibarıyla değişime ayak uydurmanın, başarıya ulaşmak için en önemli etken olduğunu hatırlatmak istiyorum. İnanıyorum ki akademik ve idari insan kaynağı, öğrencileri ile mezunlarının mensubu olduğu Bartın Üniversitesi ailesi, geleceğe yönelik kararlı adımlar atmaya devam edecektir. Bizler burada sizler için gece gündüz çalışıyoruz, sizler de geleceğimiz için evde kalmaya ve bizi takip etmeye devam edin. Bu zorlu günleri birlikte aşacak ve birlikte başaracağız."

Uzun, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı ve bazılarıyla bir süre sohbet ederek derslerinde başarı diledi.