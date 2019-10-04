Bartın Üniversitesi'nde yeni akademik yıl başladı

Bartın Üniversitesinde, yeni akademik yıl açılışı yapıldı.

Üniversitede 2019-2020 akademik yılının başlaması dolayısıyla Ağdacı Kampüsü konferans salonunda açılış töreni düzenlendi.

Bartın Valisi Sinan Güner, Bartın Üniversitesi'nin akademik ve fiziki anlamda hızla yükselişine devam ettiğini görmenin memnuniyet verici olduğu söyledi.

Üniversitenin akademik insan gücüyle şehre ve bölgeye değer kattığını ifade eden Güner, "Bu kapsamda üniversitemizle sürekli etkileşim halindeyiz. İş birliği içinde şehrimiz ve bölgemiz için yapılabilecekleri planlıyoruz. Üniversiteler hayatın içinde ne kadar yer alırsa yapılacak çalışmalarda o kadar değerli ve faydalı olur. Biz de Valilik ve diğer kurumlar olarak destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğimizi bildirmek istiyorum. Bu düşüncülerle yeni akademik yılın öğrencilerimize ve tüm üniversite personeline başarı ve mutluluk getirmesini temenni ediyorum."dedi.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da, üniversitenin 9 fakülte, 3 enstitü, 3 meslek yüksekokulu, 1 yüksekokul ile 13 Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde gerçekleştirdiği faaliyetlerle bölgeden başlayarak, ülkenin yükseköğretim alanına katkı sunduğunu belirtti.

Bartın Üniversitesi'nin öğrenci sayısının 18 bini aştığı belirten Rektör Uzun, "589 akademik ve 385 idari insan kaynağımızla 81 ilden ve 52 farklı ülkeden Bartın'a gelerek bizleri tercih eden 18 bini aşkın öğrencimizi geleceğe hazırlamaktayız." şeklinde konuştu.

Uzun, şöyle devam etti:

"2018-2019 akademik yılında; Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bilimleri Fakültemiz ile Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültemizin kurulmasıyla büyük bir mutluluk yaşadık. Sağlık Bilimleri Fakültemize ise bu yıl ilk öğrencilerimizi aldık. Bölgemizin ve ülkemizin gelişim dinamiklerini gözeterek Üniversitemize 10 yeni program daha kazandırdık. Yeni açılan programlarımızda ise yüzde 100 doluluk sağladık. Sadece yurt içinde değil yurt dışından da başvurular alarak, 'Tercih edilen bir üniversite' olduğumuza bir kez daha şahit olduk. Sadece bu yıl 52 farklı ülkeden 486 uluslararası öğrenci Üniversitemize kayıtlarını yaptırarak, Bartın Üniversitesi ailesinin birer ferdi oldular."

Törende akademik yıl açılış dersini University Ranking by Academic Performance (URAP) Koordinatörü Prof. Dr. Ural Akbulut, "Yazının İcadından Üniversite Sıralamalarına: 5000 Yıl" konusunda verdi.

Uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan ve en yüksek etki değerli dergilerde yayın yapan öğretim elemanlarına "Akademik Performans Ödülü" verilen törene Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Garnizon Komutanı Deniz Albay Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Albay Fahri Semiz ve diğer protokol üyeleri katıldı.