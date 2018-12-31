Bartın Üniversitesi'nde "Zirve Seni Çağırıyor" Etkinliği

Bartın Üniversitesi'nde, "Zirve Seni Çağırıyor" etkinliği düzenlendi.

Bartın Üniversitesi'nde, "Zirve Seni Çağırıyor" etkinliği düzenlendi.



Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜNSEM) ile Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi (BÜKARMER) tarafından Ağdacı Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Mir İzolasyon Savunma, Havacılık, Uzay Yalıtım Ürünleri Kurucu Ortağı Melike Yılmaz, "İşim, Aşım, Aşkım" başlıklı bir konuşma yaptı.



Yılmaz, başarı insanı olmayı hedefleme, yenilikçi fikirler üzerinde düşünebilme ve harekete geçebilme, dönüm noktaları ve sorunlar içerisindeki fırsatları görebilme, girişimcilik ve işini aşk ile yapma konuları üzerine bir sunum yaptı.



5N1K Gelişim Akademisi kurucusu, Kariyer Koçu Yasemen Çalışkan da "Kendi Yolunun Lideri Olmak" konulu konuşmasında kariyer planlamada öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını fark etmelerine yardımcı olacak noktaları anlattı.



Bartın Üniversitesi Müzik Kulübü öğrencileri tarafından bir müzik dinletisinin yer aldığı etkinliğe öğretim elemanları, idari personel ve öğrenciler katıldı.

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