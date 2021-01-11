Bartın Üniversitesi'nden 3 öğrenci TÜBİTAK tarafından desteklenecek - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nden 3 öğrenci, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin gelişimlerini desteklemek amacıyla başlattığı Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK tarafından lisans öğrencilerinin Ar-Ge kültürü kazanmaları, araştırma ekosistemine ilk adımı atmaları ve araştırma yapmaya teşvik edilmeleri amacıyla başlatılan Stajyer Araştırmacı Burs Programı (STAR) başvuru sonuçları açıklandı.

Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü öğrencileri Hilal Taşçı, Büşra Ekin ve Ahmet Çelik 'STAR' olarak desteklenmeye değer görüldü.

Öğrencilerden Hilal Taşçı, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin'in yürüttüğü "Tavşan Serumu" adlı projede stajyer olarak çalışmalara katılacak. Büşra Ekin, Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yavuz Erden'in "İnsan Kolon ve Meme Kanseri Hücre Serilerinde Antikanserojenik Etkilerin Belirlenmesi: İn Vitro Bir Çalışma" konulu projede, Ahmet Çelik ise Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Dursun Kısa'nın "Çeşitli Endemik Bitkilerin Tıbbi Öneme Sahip Enzimler Üzerine İnhibitör Etkilerinin ve Fenolik İçeriklerinin Araştırılması" adlı projede deneyim sahibi olma fırsatı yakalayacak.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, STAR programıyla önemli tecrübeler kazanacak öğrencilerin "Milli Teknoloji Hamlesi"ne değer katacaklarını söyledi.

TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen program ile öğrencilerin edindikleri tecrübelerle ülkenin gelecek hedeflerine giden yolda ciddi adımlar atacaklarını ifade eden Uzun, "Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla proje tabanlı öğrenme stratejimize katkı sunacak bu programda 'STAR' olma başarısı gösteren öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hassasiyetle üzerinde durduğu bu program ile öğrencilerimizin üreten ve gelişen Türkiye hedeflerine değer katacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.