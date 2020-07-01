Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi proje kapsamında...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi proje kapsamında eğitim programına katılacak.

Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
İkinci el araç fiyatları ne zaman dengelenecek? OYDER Başkanı eylül ayını işaret etti
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin Ayasofya çıkışına cevap: Kimsenin haddine değil


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Ankara'da düzenlenecek eğitim programına katılım için yapılan başvurular sonuçlandı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanlarından ilk 5'te yer alan ve 2 projesi desteklenmeye değer görülen Bartın Üniversitesi'nde 9 kişi eğitimlere katılmaya hak kazandı. Bin 128 başvuru arasından eğitim alacak 800 kişi arasında yer alan akademisyenler yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği uygulamaları ve yatırımlarına ek olarak, sürdürülebilir enerji finansmanı, enerji projeleri yönetim döngüsü ve yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği farkındalığı gibi konularda bilgi alışverişinde bulunacak.


2020 yılının Eylül ayında başlaması planlanan eğitimlere Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Abid Ustaoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Bilal Kurşuncu, Dr. Öğr. Üyesi Ersin Alaybeyoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mahir Gülen, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Arş. Gör. Mehmet Akif Peçe ile Elektrik-Elektronik Mühendisi Şevki Kambur, Makine Mühendisi Meriç Küçükköse, Elektrik Teknikerleri Aydın Irmak ve Sadık Arslan katılacak.


Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında üniversite bünyesinde önemli çalışmaların yapıldığının altını çizen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın, AB finansmanıyla, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amacıyla yürüttüğü proje kapsamında yapılan değerlendirmede Üniversitemiz, yenilenebilir enerji (60 üniversite arasında) ve enerji verimliliği projelerinde (63 üniversite arasında) 94 puan alarak ilk 5'te yer almayı başardı. Böylece Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES) kapsamında 63'ü üniversite 144'ü belediye olmak üzere 207 kurum arasından yapılan değerlendirmeler sonucunda Üniversitemiz, yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği alanında eğitimler, enerji fizibilite çalışmaları, enerji verimliliği etüdü ve mühendislik teknik hizmet desteklerinden yararlanmaya hak kazandı. Bu kapsamda düzenlenen eğitimlere katılacak akademik ve idari insan kaynağımızın yeni yetkinliklerle üniversitemize değer katmaya devam edeceklerine inanıyorum" dedi.


Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularına üniversite olarak büyük hassasiyet gösterdiklerini de aktaran Rektör Uzun, "Bartın Üniversitesi'nin tüm bileşenleri enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji konularında adeta bir seferberlik halinde çalışmalarını sürdürmektedir. Bu doğrultuda ülkemizin kalkınmasını her anlamda önceleyen Üniversitemiz, her geçen gün artan enerji talebine karşı üzerine düşen sorumluluğu yerine getiriyor. AB'nin kaynak verimliliği ilkeleri ışığında enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji uygulamalarını destekliyor, sera gazı salınımının azaltılmasını sağlamak için gayret gösteriyoruz. Ülkemizin enerji politikaları ve stratejileri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı yenilikçi teknolojilerle de birleştirerek, sürdürülebilir bir gelişim hedefliyoruz" diye konuştu. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Avrupa Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.07.2020 16:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak - Son Dakika

Son Dakika

23:08 Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı 22:42 Mehmet Metiner'le gazeteci Şaban Sevinç arasında canlı yayında gerginlik! Tehditler havada uçuştu 22:37 Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi 21:43 Vakaların yüzde 53'ünün tespit edildiği İstanbul'da en riskli ilçeler belli oldu 21:33 Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu 21:25 Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi 20:58 Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor 20:24 Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi 19:56 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı 19:53 Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı 19:38 Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı 17:08 RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi 14:54 Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak 14:47 Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak 14:29 Otomotiv devi Volvo, 2 milyon 100 bin aracını geri çağırdı
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
14:02
Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu
11:20
iPhone tutkunlarına kötü haber! Apple Türkiye fiyatlarına zam yaptı
10:45
Eski Survivor yarışmacısı Evrim Keklik'ten elenen Nisa'ya gönderme
09:57
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
09:54
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
09:16
Tarihin en büyük operasyonunda gözaltına alınanlar arasında "Türk Escobar" Nejat Daş'ın da olduğu ortaya çıktı
07:51
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
07:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 bakanlıktaki kritik görevlere yeni isimler getirildi
05:01
Bayern Münih, Alexander Nübel'den sonra Leroy Sane'yi de kadrosuna katıyor
21:45
İçime hazır halde tütün satışı resmen yasaklandı
12:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 23:20:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bartın Üniversitesi'nden 9 kişi YEVDES kapsamında eğitim alacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]