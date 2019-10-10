Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek

Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek

1 saat önce

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla bir destek mesajı yayımlandı.

Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek, System.String[]

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla bir destek mesajı yayımlandı.


Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından ülkemizdeki barış ve huzur ortamını tehdit ederek, içinde bulunduğumuz coğrafyaya gözyaşı olan Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, milletimizin ve devletimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Ülkemiz sınırlarının güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bu harekatın bölgemizin hak ettiği barış ortamının sağlanmasında büyük katkılar sağlayacağı aşikardır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli irademizi yansıtan kararlı duruşu ile geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı millet olarak hassasiyetimizi ortaya koymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de ordumuz muzaffer olacak ve eli kanlı teröristlerin hain hedeflerine geçit vermeyecektir. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan ordumuzu muhafaza etmesini, yar ve yardımcısı olmasını diliyoruz." - BARTIN

Barış Pınarı Harekatı, Bartın Üniversitesi, Suriye, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Norveç, Türkiye'ye yeni silah satışını durdurduğunu açıkladı
Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı Harekatı'na Yunanistan'dan skandal çağrı: Son verin Son Dakika: Marmara'da 3 deprem oldu! İstanbul beşik gibi sallanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2019 21:06:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]