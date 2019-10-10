Bartın Üniversitesi'nden Barış Pınarı Harekâtı'na destek

Bartın Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye Milli Ordusu ile birlikte Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği 'Barış Pınarı Harekatı' dolayısıyla bir destek mesajı yayımlandı.



Bartın Üniversitesi Rektörlüğü'nden yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz (TSK) tarafından ülkemizdeki barış ve huzur ortamını tehdit ederek, içinde bulunduğumuz coğrafyaya gözyaşı olan Suriye'nin kuzeyinde yuvalanmış terör örgütlerine karşı gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyor, milletimizin ve devletimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha beyan ediyoruz. Ülkemiz sınırlarının güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun engellenmesine ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaya dönük bu harekatın bölgemizin hak ettiği barış ortamının sağlanmasında büyük katkılar sağlayacağı aşikardır. Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın milli irademizi yansıtan kararlı duruşu ile geçmişte gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı gibi bugün de gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı millet olarak hassasiyetimizi ortaya koymaktadır. Dün olduğu gibi bugün de ordumuz muzaffer olacak ve eli kanlı teröristlerin hain hedeflerine geçit vermeyecektir. Bu vesileyle Cenab-ı Hak'tan ordumuzu muhafaza etmesini, yar ve yardımcısı olmasını diliyoruz." - BARTIN