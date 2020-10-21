Bartın Üniversitesi'nden bir ilk - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nin, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin 'Dijital Türkiye' çalışmaları kapsamında kamu çalışmalarında kalitenin artırılması ile kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla yerli ve milli olarak tasarladığı "Uzaktan Eğitim Kapısı"na geçen ilk yükseköğretim kurumu olduğu bildirildi.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından, "Eğitim Her Yerde" sloganıyla tüm kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetine sunulan "Uzaktan Eğitim Kapısı" çevrimiçi platformu, üniversite tarafından kullanılmaya başlandı.

Dijital Türkiye çalışmaları kapsamında tamamen yerli ve milli bir yazılım olan "Uzaktan Eğitim Kapısı" ile ilk hizmet içi eğitim Bartın Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi.

Personel Daire Başkanı Turgay Delialioğlu tarafından "2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu" hakkında aday memurlara yönelik yapılan eğitimde ilk defa kullanılan online eğitim platformu hakkında da bilgi verildi.

Yerli ve milli imkanlarla oluşturulan eğitim platformunun önemli kazanımları beraberinde getirdiğini kaydeden Delialioğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Kamuda bürokrasinin azaltılması, insan kaynağının verimli kullanımı, kamu personelinin eğitim ve gelişim faaliyetlerinin kalitesinin artırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması amacıyla oldukça kullanışlı bir yazılımı kullanıyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın döneminde önemli bir açığı kapatan bu yazılım ile zaman ve maliyet kriterleri göz önünde bulundurulduğunda en etkili yöntemlerden biri olmuştur. Bu düşüncelerle bizleri hep daha iyisi için yüreklendiren, yerli ve milli olana teşvik eden Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun'a da teşekkürlerimi sunuyorum."

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise "Uzaktan Eğitim Kapısı" platformunu ilk kullanan yükseköğretim kurumu olmalarından dolayı memnun olduklarını dile getirdi.