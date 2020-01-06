Bartın Üniversitesi'nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi

6 saat önce

Bartın Üniversitesi tarafından Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve erlere Türkçe eğitimi veriliyor.

Bartın Üniversitesi'nden Moritanyalı askerlere Türkçe eğitimi, System.String[]

Bartın Üniversitesi tarafından Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığında görevli subay, astsubay ve erlere Türkçe eğitimi veriliyor.


Bartın Üniversitesi ile Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğinde Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığının eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla çeşitli eğitimler veriliyor. Bu kapsamda komutanlık bünyesinde görev alan subay, astsubay ve erlere Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin Demir tarafından Türkçe eğitimi veriliyor. 8 ay sürecek eğitimlere katılan askerlere Türkçe eğitimlerin yanı sıra iki ülke arasında yakın ilişkiler anlatılarak, 'iletişim', 'kişilerarası iletişim' ve 'liderlik' gibi konulardan da bahsediliyor.


Dost ve kardeş Moritanya ile ilişkilerin geliştirilmesi ve Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığı eğitim-öğretim alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlerin hayırlı olmasını dileyen Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Arap Mağrip, Sahraaltı Afrika ve Sahel coğrafyalarının kesiştiği stratejik bir konumda yer alan, bölgesinde barış ortamının tesisine katkı sağlayan dost ve kardeş Moritanya'da düzenlenen eğitimlerin iki ülke arasındaki mevcut sıkı dostluk ilişkilerini daha da güçlendirilmesine vesile olacağına inanıyorum. Eğitimler ile birlikte Moritanya Milli Jandarma Genel Komutanlığında görev alan askerlerin iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik köprüsünün daha da güçlendireceğini temenni ediyorum. Bu düşüncelerle Nuakşot Büyükelçimiz Mehmet Cem Kahyaoğlu'nu, Yunus Emre Enstitüsünden değerli yöneticilerimizi ve Üniversitemiz Edebiyat Fakültesi Öğr. Üyesi Dr. Hüseyin Demir'e teşekkür ediyorum" dedi.


Öte yandan, Nuakşot Büyükelçiliği resmi Twitter adresinden konuyla ilgili bir açıklama yapılarak, " Moritanya Milli Jandarma Komutanlığı personeline yönelik Türkçe öğretim programı 23 Aralık 2019 tarihinde başlamıştır. Programın iki ülke ilişkilerine ve iş birliğine katkı sağlamasını diliyoruz" denildi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Moritanya, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
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