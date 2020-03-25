Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği - Son Dakika
Son Dakika Genel Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği

6 saat önce

Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği 8 milyon elektronik kaynak paylaşıma açıldı Bartın Üniversitesi, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve...

Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği

8 milyon elektronik kaynak paylaşıma açıldı

BARTIN - Bartın Üniversitesi, Koronavirüs salgını nedeniyle eğitime ara verilen ve evde kalma tedbirlerinin uygulandığı bu günlerde, 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayını öğrencilerinin ve öğretim elamanlarının kullanıma açtı. Ayrıca kullanıcılara Bartın Üniversitesi Kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarının yüzde 20'sine de mail aracılığıyla ulaşma imkanı getirildi.

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs salgını nedeniyle kapalı tutulan kütüphanelerinden yararlanmak isteyen kullanıcılarına büyük kolaylıklar sunuyor. Bu kapsamda 'Sanal Kütüphane' uygulamasına geçilen Bartın Üniversitesi'nde 7 milyon 833 bin 946 elektronik yayın öğrenciler ile öğretim elemanlarının kullanıma açıldı. Yayınların 4 milyon 156 bin 408'ini e-kitaplar, 3 milyon 619 bin 724'ünü e-tezler, 36 bin 869'unu ise e-dergiler oluşturuyor. 'Sanal Kütüphane'ye erişim sağlayan kullanıcılar ayrıca 12 bin eğitici videoya, bin 200 konferans serisine ve 7 bin 745 adet açık erişimli standart yayınlara da ulaşabiliyor. Bu yayınlara ulaşmak isteyen kullanıcıların bilgisayarları ya da akıllı cihazları üzerinden "http://kutuphane.bartin.edu.tr" adresine girmeleri ve kayıt olarak elektronik yayınlardan yararlanmaları mümkün.

Öğrenci ve öğretim elemanları elektronik yayınlara ulaşmanın dışında, Bartın Üniversitesi Kütüphanelerindeki 80 bin basılı kaynak arasında yer alan ders kitaplarına da ulaşabiliyor. Bu kapsamda kullanıcılar ilk olarak "katalog.bartin.edu.tr" adresinden talep edilen kitapların demirbaş numarasını almaları gerekiyor. Ardından taleplerini kütüphane@bartin.edu.tr mail adresine; kitabın adı, demirbaş numarası ve yayınlarda istedikleri sayfa aralığını yazarak ilettikten sonra en kısa sürede dönüş yapılıyor. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı'nca kullanıcıların talepleri doğrultusunda ilgili kitapların 'Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu' gereğince toplam sayfa sayılarının en fazla yüzde 20'si kadarı pdf olarak, talep eden kişiye mail olarak gönderiliyor.

"Evde kaldığınız günleri verimli geçirin"

Öğrencilerine Koronavirüs salgını nedeniyle gösterdikleri hassasiyet dolayısıyla kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "2017 yılından bu yana süren yatırımlar neticesinde tüm altyapı ve bilişim sistemleri konusunda hazırlıklarını tamamlayan Üniversitemizde, 17 bini aşkın öğrenci ve 536 öğretim elemanımızla 'Uzaktan Eğitim' sistemine geçtik. İlk derslerin 23 Mart Pazartesi günü itibariyle başladığımız 'Uzaktan Eğitim' ile içinde bulunduğumuz süreci geleceğimiz adına en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda milyonlarca elektronik yayınla birlikte 'Sanal Kütüphane' hizmetinden de öğrencilerimizin yararlanmasını istiyoruz. Sadece bir tık uzağa taşıdığımız kütüphanemizde birçok bilim dalına ait yayınlar ile kültürel ve sanatsal materyalleri kullanıma sunduk. Ayrıca basılı ders kitaplarının telif hakları kanunu çerçevesinde yüzde 20'si de yine talep edilmesi durumunda mail atılabiliyor. Evde kaldığımız bu günleri en verimli şekilde geçireceğimize ve bu zorlu günleri birlikte aşacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.

"YÖK Dersleri Platformu önemli bir fırsat"

Rektör Uzun, Yeni YÖK'ün 2020 yılı hedefleri arasında yer alan "YÖK Dersleri Projesi"nin de bu süreç ile birlikte ilerleyen süreçler de öğrenciler için önemli bir fırsat olduğunu aktararak, "Öğrencilerimiz sadece Üniversitemizin sunduğu imkanlardan değil, Yeni YÖK vizyonu ile birlikte kendilerine sunulan olanaklardan da yararlanmaları, gelecekleri adına onların bir adım önde olmalarını sağlayacaktır. YÖK Dersleri Platformu bunlardan sadece biri olmakla beraber, özellikle içinde bulunduğumuz süreçte eğitim-öğretimin devamlılığı ve kalite çıtasının yükseltilmesi açısından önemli katkılar sağlayacaktır. Bu doğrultuda liderliğinde oluşan 'Yeni YÖK' kapsamında ülkemizdeki yükseköğretim alanına sunduğu katkılar ve bizleri kalite ekseninde yüreklendirmeleri için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın M. A. Yekta Saraç hocamıza ve YÖK Üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler uygulamadan memnun

Uygulamadan memnun olduklarını belirten Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği programı öğrencisi Zehra İnanç, "Yaşadığımız bu üzücü olay sebebiyle evimizde kalıyoruz. Uzaktan eğitimimizi sorunsuz alıyoruz ve bununla birlikte üniversitemizin kütüphanesindeki 8 milyon kaynağa erişmeye başladık." dedi.

Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü öğrencisi Yağmur Akça ise, "Bu süreci bizde herkes gibi evde geçirmeye çalışıyoruz. Olabildiğince dışarı çıkmıyoruz. Ayrıca sanal olarak derslerimize giriyoruz. Online eğitimimize devam ediyoruz. Aynı zamanda üniversitemiz bize sanal kütüphane sağladı. 8 milyonun üzerinde kitabımız var. Bunlara erişebiliyoruz. Bunlar sayesinde süreci daha verimli geçiriyoruz ve boş zamanımız olmuyor, güzel geçiriyoruz" diye konuştu.

Bartın Üniversitesi'nden öğrencilerine 'Sanal Kütüphane' desteği

Bartın Üniversitesi, Koronavirüs, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 08:45 Kaynak: İHA

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