Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı

08.12.2020 11:55
Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı, System.String[]

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ne önümüzdeki yıl için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, Bartın Üniversitesi'ne önümüzdeki yıl için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldığını bildirdi.

Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, 2008'de 3 fakülte ile kurulan Bartın Üniversitesi'nin şu an 9 fakülte, 3 meslek yüksekokulu, eğitim bilimleri, fen bilimleri ve sosyal bilimlerden oluşan 3 enstitü ve 14 araştırma merkezi ile hızla geliştiğini belirtti.

Üniversitenin bugün 18 bin 619 öğrenci, 618 akademik ve 419 idari personelle akademik hayatını sürdürdüğünü ifade eden Tunç, şunları kaydetti:

"Bartın Üniversitesi'ne 2021 yılı için 166 milyon 649 bin lira ödenek ayrıldı ve bütçe tahminine göre 2022 yılı için de 173 milyon 527 bin, 2023 yılı için ise 190 milyon 264 bin lira ödenek öngörüldü. Bartın Üniversitesi, önümüzdeki 3 yıl için bütçeden 530 milyon 440 bin lira ödenek ayrıldı. Bartın Üniversitesine ayrılan ödeneklerle yeni kampüs alanındaki fakülte binaları ve yeni kampüs alanı düzenlemeleri tamamlanacak ve üniversitenin 20 bin öğrenci hedefinin üzerine çıkılacak. Bartın ilimizin gelişiminde bir lokomotif olan üniversitemizin büyümesinde emeği olan başta rektörümüz olmak üzere, akademisyen ve idarecilerimize ve ilimiz yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Bartın Üniversitesi, Enver Yılmaz, AK Parti, Bartın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi'ne gelecek yıl için 166,6 milyon lira ödenek ayrıldı - Son Dakika


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