Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesinin dijital eserlere sertifikasyon sağlayan NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye'den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OpenSea NFT platformu üzerinde oluşturulan kurumsal hesaptan bilime yön veren Türk-İslam bilim insanlarının biyografilerinin anlatıldığı 30'u aşkın karttan oluşan dijital koleksiyon paylaşıldı.

Açıklamada, üniversitenin kripto varlıklarla birlikte dünya gündeminde yerini alan blok zinciri üzerinden dijital eserlere sertifikasyon sağlayan NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye'den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ve yayınlanan dijital NFT kartlarında tarihe yön veren Türk-İslam aleminden modern kimyanın kurucusu Cabir bin Hayyan'dan, Avrupalılara ilham veren Farabi'ye, çağları aşan deha El-Biruni'ye, sibernetiğin kurucusu El-Cezire'den, Piri Reis'e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin'e ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a kadar 30 aşkın Türk-İslam bilim insanının ilham veren hayat hikayeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkılar ve önemli eserleri yer alıyor.