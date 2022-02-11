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Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu - Son Dakika

Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu

11.02.2022 16:54
Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu

Bartın Üniversitesinin dijital eserlere sertifikasyon sağlayan NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye'den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olduğu bildirildi.

Bartın Üniversitesinin dijital eserlere sertifikasyon sağlayan NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye'den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, OpenSea NFT platformu üzerinde oluşturulan kurumsal hesaptan bilime yön veren Türk-İslam bilim insanlarının biyografilerinin anlatıldığı 30'u aşkın karttan oluşan dijital koleksiyon paylaşıldı.

Açıklamada, üniversitenin kripto varlıklarla birlikte dünya gündeminde yerini alan blok zinciri üzerinden dijital eserlere sertifikasyon sağlayan NFT (Non-Fungible Token) dünyasına Türkiye'den kurumsal anlamda giren ilk üniversite olduğu belirtildi.

Yaklaşık 2 yıl süren bir çalışmanın sonucunda hazırlanan ve yayınlanan dijital NFT kartlarında tarihe yön veren Türk-İslam aleminden modern kimyanın kurucusu Cabir bin Hayyan'dan, Avrupalılara ilham veren Farabi'ye, çağları aşan deha El-Biruni'ye, sibernetiğin kurucusu El-Cezire'den, Piri Reis'e, İslam, Bilim Tarihi araştırmacısı Fuat Sezgin'e ve Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'a kadar 30 aşkın Türk-İslam bilim insanının ilham veren hayat hikayeleri, bilime ve insanlığa sunduğu katkılar ve önemli eserleri yer alıyor.

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Üniversite, Türkiye, Bartın, token, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi NFT dünyasına kurumsal olarak adım atan ilk üniversite oldu - Son Dakika


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