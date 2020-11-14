Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor - Son Dakika

Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor

14.11.2020 18:48
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor, System.String[]

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'da katıldıkları uluslararası turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'da katıldıkları uluslararası turnuvalarda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı. Başarılı sporcular 12-20 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından geçtiğimiz yıl yapılan üniversiteler arası genel madalya sıralamasında 57 madalyayla Türkiye birincisi olan Bartın Üniversitesi'nden Koronavirüs salgını süreciyle birlikte verilen aranın ardından düzenlenen ilk müsabakalarda başarıları sürdürdü.

Hırvatistan'da düzenlenen Grand-Prix Zagrep Open Grekoromen Güreş Turnuvası'na katılan Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinden Milli Sporcu Burhan Akbudak 82 kiloda, Ekrem Öztürk 55 kiloda altın madalya almayı başardılar. Bartın Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Milli Sporcu Haydar Yavuz ise Polonya'da düzenlenen Uluslararası Ziolkowski Pytlasinski Poland Open Güreş Turnuvası'nda serbest stil 70 kiloda gümüş madalya kazandı. Üniversitesi'nin bir diğer başarılı öğrencisi Milli Sporcu Şaban Kızıltaş da Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Grand Prix Serbest Güreş Turnuvası'nda 57 kiloda bronz madalyaya ulaştı. Böylece Bartın Üniversitesi'nin başarılı sporcuları elde ettikleri derecelerle 12-20 Aralık 2020 tarihinde Sırbistan'da gerçekleştirilecek Bireysel Dünya Kupası'nda ülkemizi temsil etmeye hak kazandılar.

Aldıkları başarılardan dolayı öğrencileri kutlayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Spor Bilimleri Fakültemizde, alanında yetkin akademik kadromuzla geleceğin sporcularını yetiştirmeye ve Türk sporuna değer katmaya devam ediyoruz. Bu noktada eğitim kalitesi ve nitelikli öğrenim alanlarıyla milli sporcuların tercihi olan Bartın Üniversitesi öğrencileri aldıkları başarılarla gururlandırıyor. Öğrencilerimiz ülkemizi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil ederek, bayrağımızı dalgalandırıyor. Bu düşüncelerle öğrencilerimiz Burhan Akbudak, Ekrem Öztürk, Haydar Yavuz ile Şaban Kızıltaş'ı aldıkları madalyalardan dolayı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. İnanıyorum ki katılacakları Bireysel Dünya Kupası'nda elde edecekleri başarılarla ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir" dedi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor
Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor

Bartın Üniversitesi, Hırvatistan, Polonya, Rusya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bartın Üniversitesi'nin milli güreşçileri Rusya, Polonya ve Hırvatistan'dan madalyalarla dönüyor - Son Dakika Spor


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