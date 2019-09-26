Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi'nin yeni öğrencileri kurulan stantlarda bilgilendirildi
Son Dakika Güncel Haber

Bartın Üniversitesi'nin yeni öğrencileri kurulan stantlarda bilgilendirildi

2 gün önce

Bartın Üniversitesi'ni kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler, Ağdacı ve Kutlubey yerleşkeleri ile otobüs terminaline kurulan stantlarda bilgilendiriliyor.

Bartın Üniversitesi'nin yeni öğrencileri kurulan stantlarda bilgilendirildi, System.String[]

Bartın Üniversitesi'ni kazanarak kayıt yaptıran öğrenciler, Ağdacı ve Kutlubey yerleşkeleri ile otobüs terminaline kurulan stantlarda bilgilendiriliyor.


Bartın Üniversitesi tarafından 2019-2020 akademik yılın başlamasıyla birlikte yeni kayıt yaptıran öğrencilere yardımcı olmak amacıyla bilgilendirme stantları kuruldu. Bartın Üniversitesi'nin Ağdacı ve Kutlubey yerleşkeleri ile otobüs terminaline kurulan stantlarda öğrencilerin soruları cevaplandırılıyor.


Yeni akademik yıl ile birlikte ilk derslerine giren öğrencilere stantlarda görevli üniversite personeli tarafından şehir ve üniversite hakkında bilgiler veriliyor.


Stantlarda, Bartın Üniversitesi'nin 'öğrenci odaklı' bir yükseköğretim kurumu olduğu vurgulanırken, deneyimli akademik kadro, yurt dışı olanakları, çift ana dal ile yan dal, teknoloji uygulamalı eğitim, kariyer danışmanlığı gibi birçok konu aktarılıyor.


Üniversite öğrenimlerinin ilk yılında gördükleri yakınlığın kendilerini mutlu ettiklerini ifade eden öğrenciler ise üniversite personeline teşekkür etti.


Stantlar, 27 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacak. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Kutlubey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 03:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Osman Hamdi Bey'in tablosu rekor fiyata alıcı buldu
Son Dakika: Bakan Kurum: 21 bin kaçak yapı yıkılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki gün önce evlenen Ebru Şallı'ya tebrik mesajı Son Dakika: Silivri açıklarında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.9.2019 15:44:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bartın Üniversitesi'nin yeni öğrencileri kurulan stantlarda bilgilendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]