Bartın Üniversitesi, öğrenci projeleriyle ilk 5'te - Son Dakika

Bartın Üniversitesi öğrencileri "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 32 projesiyle 118 üniversite arasında ilk 5'e girdi.

Bartın Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında 13 projenin kabul edildiği Bartın Üniversitesi'nde bu yıl 32 öğrenci projesi desteklenmeye uygun görüldü.

Öğrenciler tarafından sunulan 68 projeden 32'sinin kabul edilmesiyle, Bartın Üniversitesi öğrenci projelerinde 118 üniversite arasında 5'inci oldu.

Projelerden 15'i Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 6'sı Fen Fakültesi, 6'sı Bartın Orman Fakültesi, 3'ü Sağlık Bilimleri Fakültesi ve 2'si ise Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, üniversite olarak öğrencilerin gelişiminin her zaman öncelikleri olduğunu ve onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelle yoğun çaba sarf ettiklerini söyledi.

Gerek ders ortamında gerekse ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onları en iyi şekilde geleceğe hazırlamanın gayretinde olduklarını ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Bu noktada 32 öğrencimizin kabul edilen TÜBİTAK 2209-A projesi için mutluluk duymaktayım. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin hedeflerine giden yolda kararlı adımlar atacak ve geleceğimize değer katacaktır. Gösterdikleri gayretlerden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Projeleri kabul edilen öğrencilerimi kutluyor, başarılarının katlanarak artmasını diliyorum."