Bartın Üniversitesi, öğrenci projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bartın Üniversitesi, öğrenci projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te - Son Dakika

Bartın Üniversitesi, öğrenci projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te

10 dakika önce

Bartın Üniversitesi, öğrencilerinin "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 32 projesiyle 118 üniversite arasından ilk 5'e girdi.

Bartın Üniversitesi, öğrenci projeleriyle Türkiye'de ilk 5'te, System.String[]

Bartın Üniversitesi, öğrencilerinin "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında kabul edilen 32 projesiyle 118 üniversite arasından ilk 5'e girdi.


Öğrencilerini tüm çalışmalarının merkezine alan Bartın Üniversitesi'nde proje hazırlama ve geliştirme kültürünün oluşması noktasında belirli periyotlarla verilen eğitimleri meyvelerini veriyor. Geçtiğimiz yıl "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında 13 projenin kabul edildiği Bartın Üniversitesi'nde bu yıl 32 öğrenci projesi desteklenmeye uygun görüldü.


Öğrenciler tarafından sunulan 68 projeden 32'sinin kabul edilmesiyle, Bartın Üniversitesi öğrenci projelerinde 118 üniversite arasında 5'inci oldu.


Projelerden 15'i Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, 6'sı Fen Fakültesi, 6'sı Bartın Orman Fakültesi, 3'ü Sağlık Bilimleri fakültesi ve 2'si ise Eğitim Fakültesi öğrencileri tarafından hazırlandı.


"Öğrencilerimizin gelişimi her zaman önceliğimiz oldu"


Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin merkezinde öğrencilerinin olduğunu vurgulayan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, "Bartın Üniversitesi olarak öğrencilerimizin gelişimini her zaman önceliğimiz olmuştur. Onları mezun ederken donanımlı bireyler olmaları için tüm personelimizle birlikte yoğun çaba sarf ediyor, öğrencilerimizi teşvik ediyoruz. Gerek ders ortamında gerek ise ders dışı eğitim ve faaliyetlerle onların en iyi şekilde geleceğe hazırlanmanın gayretindeyiz. Bu noktada 32 öğrencimizin kabul edilen TÜBİTAK 2209-A projesi için mutluluk duymaktayım. İnanıyorum ki yaptıkları çalışmalarla bizleri her zaman gururlandıran öğrencilerimiz, ülkemizin hedeflerine giden yolda kararlı adımlar atacak ve geleceğimize değer katacaktır. Bu düşüncelerle öğrencilerimizin geleceğe dönük projeler üretmeleri noktasında destekleyerek kendilerini kanıtlama imkanı sunan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal'a teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


"Öğrencilerimizin edindiği tecrübeler bir adım önde olmalarını sağlayacaktır"


Rektör Uzun, proje hazırlayan öğrencileri tebrik ederek, "Öğrencilerimize, 'Tribünde değil, odağında ol' anlayışıyla hayata geçirdiğimiz pek çok bilimsel, sportif ve kültürel etkinlikle, derslerle sınırlı olmayan bir öğrenme ortamını sunuyoruz. Böylece aldıkları kaliteli eğitimin yanı sıra edinilen tecrübelerin öğrencilerimizin mesleki hayatlarında bir adım önde olmalarını sağlayacağına inanıyoruz. Bu doğrultuda gösterdikleri gayretlerden dolayı proje hazırlama ve sunma başarısı gösteren tüm öğrencilerimizi ve onlara destek olan danışman hocalarımızı tebrik ediyorum. Projeleri kabul edilen öğrencilerimi kutluyor, başarının katlanarak artmasını diliyorum" diye konuştu.


TÜBİTAK yakın tarihte yeni bir çağrıya çıkacak


Öte yandan TÜBİTAK tarafından "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destek Programı" kapsamında yakın tarihte tekrardan çağrıya çıkacağı ve proje destek miktarında iyileştirme yapacağı öğrenildi. - BARTIN

Bartın Üniversitesi, Bartın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 06:07 Kaynak: İHA
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